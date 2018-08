Onsdag kveld var Tshawe Baqwa (38) fra Madcon på festningen i Halden under innspillingen av Allsang på grensen.

Og selv om de verste smertene er over nå, har han fortsatt svært vondt i ribbeina etter en ulykke han havnet i denne sommeren.

– Jeg kjenner det fortsatt godt. Jeg tror det tar noen uker til før det blir bra igjen, sier Tshawe til TV 2, når vi møter han backstage under innspillingen av Allsang på Grensen.

Skulle spille inn musikkvideo

Ulykken skjedde under innspillingen av en musikkvideo. Tshawe datt ned fra et høyt platå der han skulle stå og synge under innspillingen.

– Det var noen meter. Så jeg er glad det ikke gikk enda verre, sier han.

Artisten ble kraftig forslått og brakk noen av ribbeina. Dagen etter skulle han stå på scenen i Brummundal. Og selv om han hadde sterke smerter, så ville han ikke skuffe publikum. Det ble en konsert han sent vil glemme.

– Det er noe av det jævligste jeg har gjort. Jeg var redd jeg skulle punktere en lunge, men legen sa det skulle gå bra. Så han la på kompresser og la til rette for at det skulle gå, sier han.

Sa ikke noe til publikum

Han trodde ikke at han skulle komme seg igjennom hele kvelden, men det gikk akkurat.

– Jeg sa ikke noe til publikum. Det er andre som har større problemer der ute, sier han.

Dagen etter sto han på scenen enda en gang. Etter det kunne han heldigvis ta ferie noen dager for å bli bedre.

Torsdag kveld er Tshawe tilbake på tv-skjermen, og det blir også en reunion med de andre Hver gang vi møtes-stjernene. Han synger Drømmedame sammen med Hans Petter Aaserud, og Keep My Cool sammen med Silya.

Allsang på grensen ser du på TV 2 kl. 20.00 torsdag kveld.