Mourinho forventer ikke noen nye signeringer på Deadline Day

Se Manchester United-Leicester på TV 2 Sport Premium og Sumo fredag kl. 21!

Det ser ikke ut til å bli noen nye fjes i Manchester United-troppen før overgangsvinduet stenger torsdag.

– Ingen flere signeringer

United har i første rekke vært koblet til en ny midtstopper med navnene til Harry Maguire og Toby Alderweireld hyppigst nevnt i avisene, men det ser ikke ut til at José Mourinho får ønskene sine oppfylt.

Det sa i det minste portugiseren på en pressekonferanse torsdag formiddag da han ble spurt om han forventet noen signeringer på overgangsvinduets siste dag.

– Nei, ikke ut fra den informasjonen jeg har, sa Mourinho ifølge Manchester Evening News.

Tonen var ikke så veldig mye bedre hos den meritterte manageren enn den har vært tidligere i oppkjøringen til sesongen. Mourinho har vært klar på at han ønsker seg flere spillere for å være konkurransedyktig i kamp mot resten av toppklubbene i Premier League. Samtidig har han vært lite fornøyd med det de unge spillerne i klubben har levert med flere av profilene på ferie etter VM-sluttspillet i Russland.

– Det Mourinho har gjort nå er merkverdig. Her er jeg fristet til å spekulere i mange retninger. Hvis de signerer en spiller nå, har jo Mourinho samme troverdighet som han som sitter i Det hvite hus. Det er jo helt utrolig. Det ville vært spesielt, sier TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland.

– Det kan også være at de er i forhandlinger om en spiller, og prisen har blitt satt så høyt at de rett og slett har sagt: «Dette gidder vi ikke». Eller så kan det også være at Mourinho er under press nå fra klubbledelsen. At de har snørt igjen pengesekken og sagt at han ikke får mer penger.

Dermed virker det som at Mourinho må slå seg til ro med kjøpene av Lee Grant, Fred og Diogo Dalot.

– Det er i det minste en mulighet for meg til å slutte å tenke på markedet fordi det blir stengt. Så jeg må fokusere på spillerne jeg har. Og med tanke på de første kampene, kanskje de tre første kampene fordi etter Spurs er det landslagspause og et par uker til å la folk komme seg og gjøre folk bedre. Så fokuset er på spillerne som er tilgjengelige, så jeg tenker ikke på listen jeg gir dere (over skadede spiller), jeg fokuserer på det vi har, sier Mourinho.

Flere spillere ute med skader

For 55-åringen har ikke bare manglende signeringer å bekymre seg over. De grå hårtustene blir nok litt gråere over at Nemanja Mataic, Antonio Valencia, Ander Herrera, Dalot, Marcos Rojo og Sergio Romero alle er ute av spill før fredagens Premier League-åpning mot Leicester.