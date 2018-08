Marit Stenshorne tok et rørende farvel med kjæresten Vibeke Skofterud i Eidsberg kirke torsdag.

Fra talerstolen sa Marit at Vibeke var det mest levende hun noen gang har møtt.

Kjærestens farvel

– Hun kom inn i livet mitt som en virvelvind, og tok meg med storm. Det var et herlig kaos, leting etter bilnøkler og bankkort som ble borte. Du adopterte Felix etter første gang du var på besøk, og hadde et lidenskapelig forhold til han.

Videre fortalte kjæresten at de hadde så mange opplevelser og reiser sammen, og at de gledet seg vilt til ferien de så vidt rakk å starte.

– Det vi likte aller beste var hverdagen, en omelett om morgenen, en joggetur i skogen, eller å bare ligge på sofaen og se serier. Vi skulle bli gårdskjerringer, og leve sammen for alltid. Vibeke, du er min kjærlighet, og du gjorde meg lykkelig. Takk for at jeg fikk lov å elske deg, sa kjæresten.

– Takk for alt du ga meg, Vibeke

Vibeke Skofterud sin storebror Tormod sa til den fullsatte kirken at han minnes energien, gapskratten, rævkrok og kjøttkaketrening første juledag.

– Jeg minnes alle samtalene, jeg minnes galskapen, lidenskapen og at hun utfordret meg til å være den jeg var. Jeg minnes stolthet, stahet og at hun sto for alt hun sa, og at hun var sterk i den hun var. Takk for alt du ga meg Vibeke, sa storebroren.

Åge Skinstad var neste taler ut. Han sa ved flere anledninger at Vibeke Skofterud var en helt spesiell person.

De to møttes for første gang på et juniorritt i 1996. På den tiden var Åge Skinstad trener for fire av Norges beste løpere, men likevel var det Vibeke Skofterud som skilte seg ut.

– Aldri før hadde jeg sett en løper gå klassisk som du gjorde. På stadion var det også lett å se at du var noe for deg selv, sa Skinstad.

Overbeviste alle

Videre fortalte Åge Skinstad om et minne som har satt seg fast hos ham. Midt på 2000-tallet jobbet han i Økokraft, som på dette tidspunktet hadde gått inn som hovedsponsor for landslaget.

Se Åge Skinstad sin tale her:

– Det var ikke alle som skjønte hvorfor vi skulle sponse langrennsløpere, men etter å ha møtt deg var alle overbevist. Du var ikke gamle jenta, men måten du behandlet samarbeidspartnere på hadde jeg aldri opplevd maken til. Smilet ditt fylte hele rommet, og du hadde et helt spesielt smittende humør, sa Skinstad.