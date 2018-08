38 år gamle Vibeke Skofterud omkom i en tragisk vannscooterulykke i slutten av juli.

Dødsfallet har preget hele Norge, og torsdag tar familie, venner og en rekke idrettsprofiler farvel med den tidligere langrennstjernen.

Begravelsen foregår i Eidsberg kirke. Kirken har kapasitet til 450 mennesker, men det er forventet et stort oppmøte. Det er derfor satt opp benker og storskjerm utenfor kirken.

– Uvirkelig

Lenge før begravelsen startet, var det allerede lang kø utenfor Eidsberg kirke. En av de fremmøtte er tidligere lagvenninne Hilde Gjermundshaug Pedersen, som tok VM-gull med Vibeke Skofterud under VM i Oberstdorf i 2005.

– Det er en så trist dag, at jeg kjenner jeg nesten ikke klarer å prate. Det er så uvirkelig at Vibeke ble revet fra oss så alt for tidlig. Jeg håper det blir en god dag, og at minnene lever videre, sier hun til TV 2.

– Hvilke minner vil du trekke frem?

– Det er så mange minner. Vibeke var en person som ga et stort liv til alle rundt seg. Det var alltid morsomt å være med Vibeke. At vi klarte å stå sammen på toppen av pallen, var kjempestort. Jeg tenker veldig på den dagen nå, sier Pedersen.

FULLSATT: Det er plass til 450 mennesker i Eidsberg kirke. Det er også satt opp storskjerm og benker utenfor kirken. Foto: Teigen, Trond Reidar

Vant utrolig mange hjerter

Steinar Mundal, tidligere trener, venn og mentor forteller at Vibeke var veldig annerledes enn alle de andre skijentene han har vært trener for.

– Hun var god, men jeg mener hun kunne vært enda bedre. Men da hadde hun mistet sine egenskaper utenfor langrennet. Hun var ikke blodseriøs, og hun la seg ikke 23.00 hver kveld. Men det var det jeg synes var artig med Vibeke, sier Mundal til TV 2.

Videre sier han, som så mange andre, at Vibeke vant utrolig mange menneskers hjerte. Hun kunne prate med alle, og var veldig folkelig.

– Hun hadde sin måte å prate på, som var rett fra levra. Vibeke sa mye rart, men folk digget det, sier den tidligere treneren.

Lagets gledesspreder

Vibeke Skofterud var en sentral del av det norske kvinnelandslaget i langrenn i en årrekke. Mundal sier at Skofterud var lagets gledesspreder, og at hun klarte å holde gleden i alvoret.

Steinar Mundal har mange gode minner med Vibeke Skofterud. Men det er særlig et minne han ønsker å trekke frem:

Flere av Vibeke Skofterud sine tidligere lagvenninner var tydelig preget utenfor kirken. Foto: Pedersen, Terje

– Det var måten hun la opp på, som jeg synes var helt rått. Hun sendte meg en melding, hvor hun skrev: Jeg sitter på en bussholdeplass på Vestfossen. Jeg har på meg rulleski, jeg har ingen penger til bussen hjem, og jeg har lagt opp. Kom å hent meg, sier Mundal mens han ler.

Åge Skinstad, skal på vegne av hele skifamilien, holde tale i begravelsen. Han synes det er helt uvirkelig å tenke på at Vibeke Skofterud er borte.

– Vibeke var veldig spesiell person, som veldig mange setter pris på. Hun løste de fleste oppgaver, og var tilstede på de fleste scener på en utmerket måte. Hun hun hadde et helt unikt humør, og det at hun turte å snakke om sine utfordringer var til stor hjelp for andre, sier Skinstad.