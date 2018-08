Listen inneholdt fornavn på en rekke elever og var informasjon hentet fra en ikke-anonymisert skoleundersøkelse kalt Klassetrivsel, som kartlegger mobbing, ifølge Budstikka.

– Dette er selvsagt opplysninger som ikke er ment for det offentlige rom, og vi synes det er høyst beklagelig at bildet av denne tavla er på avveie. Dette burde vært fjernet for lenge siden, skriver rektoren i et brev til de foresatte for det aktuelle trinnet.

Ungdomsskolerektoren sier til Budstikka at skolen legger seg flate, og at skolens rutiner for informasjonssikkerhet skal forbedres.

Datatilsynet mener hendelsen er uheldig og refser Bærum kommune.

– Kommunens egne rutiner og risikovurderinger har vært mangelfulle, og det må tas tak i dette, skriver fagdirektør Catharina Nes i Datatilsynet i et brev til kommunen.

(©NTB)