Frankrike forbyr trakassering, nettstalking og «upskirting» etter at denne videoen gikk viralt

Onsdag ble en ny lov vedtatt i Frankrike. Loven gir en bredere definisjon av hva som regnes som voldtekt av barn, og forbyr seksuell trakassering i offentlig rom.



Loven ble introdusert etter at en video der en ung kvinne, Marie Laguerre (22), blir trakassert og slått av en mann på gaten i Paris, gikk viralt.

Laguerre er glad videoen satte fokus på noe som er et stort problem for kvinner.

– Trakassering er ikke en flørt, det handler om dominering, ydmyking og nedverdigelse, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Etter den nye loven, sier Laguerre at hun er glad myndighetene vil beskytte kvinner, men at loven ikke går langt nok.

– Loven sender et signal, men er ikke god nok. Det er nesten en vits, for jeg skjønner ikke hvordan den skal praktiseres. Jeg mener man må jobbe mer med holdninger, enn med straff, sier hun.

Forbyr trakassering og nettstalking

Loven gir rom for å bøtlegge sextrakassering med 90-750 euro. Det har blitt forbudt å komme med nedlatende, ydmykende eller hatefulle seksuelle kommentarer på gata eller på offentlig transport.

Marie Laguerre forteller om raseriet hun følte da en mann begynte å komme med uanstendige og nedverdigende kommentarer og «seksuelle lyder» mot henne 18. juli i år. Hun sa at han skulle holde opp, men da snudde han og slo henne.

Den franske arkitektstudenten Marie Laguerre (22) ble trakassert og slått av en tilfeldig forbipasserende på gaten. Videoen av hendelsen gikk viralt og har fått politiske konsekvenser. FOTO: AP

– Jeg kjente adrenalinet strømme. Jeg sto oppreist og så etter ham. Jeg ropte: «Du må være stolt av deg selv». Alle rundt meg fikk det med seg, og reagerte fantastisk, jeg vil gjerne takke dem, sier hun.

Hun forteller at hun har fått mange meldinger fra kvinner over hele verden med lignende historier, og sier at minoriteten som driver med trakassering fører til at mange kvinner føler seg utrygge på gaten.

«Upskirting»

Videre forbyr loven stalking over nett, og å ta bilder av noen uten klær uten deres tillatelse. Det siste er rettet mot en trend som kalles «upskirting», som betyr at fremmede på ulikt vis klarer å snike seg til å ta bilder opp under skjørtene til kvinner. Upskirting får en strafferamme på ett års fengsel, og en bot på 15.000 euro (ca 150.000 kroner).

Barnevoldtekt

Loven som er vedtatt i det franske underhuset utvider også definisjonen av overgrep mot barn. Sammenlignet med norske lover, er franske barn likevel langt fra like godt beskyttet.

Seksuelt samvær mellom en voksen og et barn på under 15 år skal nå defineres som voldtekt hvis den voksne utnytter et barns manglende evne til å samtykke. Det er opp til dommeren å avgjøre om barnet var i stand til å gi samtykke i situasjonen, ifølge AP.