De fleste av oss sjekker (eller får sjekket) mønsterdybden når vi legger om dekk, vår og høst.

Enten vi gjør jobben selv, eller kjører innom noen som driver med dekkskift.

Hvis du ikke hadde veldig mye å gå på i vår, kan det være veldig lurt å ta en ny sjekk nå. Ikke minst hvis du har vært på bilferie i sommer.

– Mange undervurderer nok hvor mye lange bilturer i sommervarmen sliter på dekkene. Varm asfalt og kanskje høye hastigheter gjør at gummien slites raskere enn ellers på året. Og plutselig er man under minimumskravet på 1,6 millimeter, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

1,6 millimeter er for lite

Hans anbefaling er derfor klar:

– Det er å sjekke dekkene etter endt ferie – og bytte nå hvis det er nødvendig. Husk at du også bør måle flere steder på dekket. Mange dekk er nemlig skjevslitt, ofte på grunn av feil lufttrykk. Da er det viktig å måle der dekket er mest slitt, sier Benny og legger til:

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

– Min personlige mening er også at 1,6 millimeter er for lite. Dekkene er en viktig del av trafikksikkerheten. Da skal du ikke gamble med å kjøre med slitte dekk. Jeg anbefaler å bytte med en gang mønsterdybden nærmer seg tre millimeter.

Inntil 3.000 kroner i gebyr

Én ting er at bilen din får dårligere kjøreegenskaper på slitte dekk. Blir du stoppet med dekk under minimumskravet, vanker det også en svært kjedelig regning.

– Loven er klar og tydelig: Da blir det et gebyr. Det er på 750 kroner per dekk, i verste fall kan dette altså koste deg 3.000 kroner. Og så må du ut og kjøpe nye dekk. Da er det smartere å ha orden på tingene i utgangspunktet, sier Benny.

Bra tilbud nå

Han mener timingen nå er god for dekkskift:

– Ja, erfaringsmessig er det ganske stille hos mange som driver med dekksalg nå. Men snart skal de gjøre seg klare til høstrushet, når det er tid for vinterdekk. Derfor er det gode muligheter for et bra tilbud på nye sommerdekk akkurat nå.

– Her anbefaler jeg alltid å sjekke med flere før man slår til. Det er tildels store prisforskjeller ute og går i dette markedet. Husk også å be om "komplett pris", det vil si ferdig avbalanserte dekk, montert på bilen.

