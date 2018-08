Ford Mustang har forlengst blitt et bilikon. Men den er mer enn det, den er også en legende, en suksess, et "speilbilde" på en optimistisk tidsepoke – en ny tid om vi skrur tiden tilbake til 1964 da bilen ble vist første gang.

Det er amerikansk ungdomskultur, bilkultur på høyt nivå, den er proppfull av racinghistorie og arv, den skapte et helt nytt bilsegment – pony cars – og den tok en hel verden på sengen.

10.000.000 biler!

Det aller første bilen – en hvit cabriolet med sort interiør – trillet av samlebåndet i Dearborn, Michigan 9. mars 1964. Allerede 17. april ble den presentert for publikum på bilutstillingen i New York.

Nå, 54 år senere, passerer Ford Mustang en stor milepæl. En milepæl som ikke så veldig mange bilmodeller får oppleve. Den 8. august rullet nemlig eksempler nummer ti millioner ut av de samme fabrikkportene.

Et nesten absurd tall, med tanke på at dette egentlig er en nisje- og livsstils bil. Det er bare å løfte på hatten og gratulere så mye!

Mustang nummer ti millioner er forresten en 2019-modell Wimbledon White GT cabriolet med 460 hestekrefter, V8-motor og seks-trinns manuell girkasse. Dette er samme variant og farge som den første serieproduserte Mustangen som ble bygget vårdagen i 1964. Sistnevnte ble levert en tre-trinns manuell girkasse og en V8-er som leverte 164 hestekrefter.

At Ford Mustang skulle komme til å bli produsert i et slikt antall hadde vel knapt noen sett for seg. Ikke en gang de største optimistene. Selv om bilen definitivt fikk en "flying start" helt fra lanseringsdagen.

Ford Mustang nummer èn og nummer ti millioner. Begge hvite cabrioleter med sort interiør.

For det var helt tydelig at Ford hadde truffet noe her.

Rundt omkring hos Ford-forhandlerne i USA var det rene opptøyer og tendenser til håndgemeng for å få sikret seg et eksemplar av den nye bilen.

Insisterte på å overnatte i nybilen

I Garland, Texas, byr 15 kunder på den samme Mustangen, og vinneren insisterte på å sove i bilen om natten. Rett og slett for å garantere seg mot at den ikke vil bli solgt før sjekken hans blir innløst og oppgjøret i boks, neste dag!

Ford hadde selv det de syntes var en ambisiøs målsetting om å selge 100.000 biler det første året.

Ford Mustang annonse fra 1966.

Sprengte alle prognoser

Allerede første dag var det tegnet 22.000 kontrakter! Man kan trygt fastslå at ingen annen billansering – hverken før eller siden – har matchet dette!

Vi snakker om historiens mest vellykkede. Intet mindre! Det første året endte på 417.000 biler. Altså en firedobling av et allerede ambisiøst mål.

I tillegg kjøpte Mustang-gale foreldre hele 93.000 tråbil-Mustanger til sine håpefulle rett før jul i 1964! Nok en suksess, og nok en rekord! Og ikke minst veldig smart tenkt.

Allerede en måned etter lanseringen fikk Ford Mustang det ærefulle oppdraget å være pace car for det legendariske billøpet Indianapolis 500 i 1964. Noe som ga ytterligere publisitet og nye navn i ordrebøkene.

Bygger på Ford Falcon

Ford Mustang fra 1977. Modellen hadde noen tunge år i kjølvannet av oljekrisen på 70-tallet.

På tross av stilen og det sportslige imaget, var Mustang bygget av velprøvde komponenter som allerede lå i hyllene. Det var både enkelt, billig og raskt.

Hjulopphenget og drivverket kom fra Ford Falcon, mens motorene kom fra mellomklassebilen Ford Fairlane. Bilen var bygget på en konvensjonell ramme fra 1964-modell Falcon,

Verken passform eller finish var helt i toppklasse da bilene var nye. Det skyldtes i hovesak at Mustang ble utviklet i rekordfart.

Kun 18 måneder brukte prosjektansvarlig Iacocca og hans team fra de fikk "grønt lys" for prosjektet sommeren 1962. Hvilket satt svært langt inne hos Ford-ledelsen etter fiaskoen med Ford Edsel på slutten av 50-tallet. En bil som var forhåndsdømt til suksess, men som ble en av bilhistoriens største flopper.

Annonse for Mustang på 80-tallet.

Mye utstyr og mange alternativer

Ford var også veldig tidlig ute med en omfattende liste med tilleggsutstyr på Mustang. Dette ga kundene mulighet til å tilpasse bilen til både budsjett og smak. Det førte ofte til at salgsprisen lå flere hundre dollar over grunnprisen, noe som ga både forhandlerne og fabrikken pene marginer.

Den kunne leveres med mange forskjellige typer motorer og girkassealternativer. Det samme med differensialbrems, alternative felger eller hjulkapsler, servostyring, servobremser, klimaanlegg, senterkonsoll, vinyltak, forskjellige radioer, sofa i stedet for separate seter og mye, mye annet.

Listen fortsatte å vokse gjennom livsløpet, og inkluderte senere valg som interiørendringer og GT-pakke. Denne siste omfattet blant annet skivebremser foran og sportsunderstell.

Utvalget motorer ble også større etter hvert.

Fastback

I 2005 kom en helt ny Mustang-modell som igjen fikk skikkelig fart på salget.

De tidligste Ford Mustangene var tilgjengelig enten som hardtop eller cabriolet.

Da 1965-modellen kom i produksjon i september 1964, kom også en 2+2 modell, med skrå bakrute og luftinntak. Vi snakker om den tøffe Fastback-modellen!

Dette var karosseriformen den kjente bilbyggeren og tidligere løpsføreren Carroll Shelby kom til å konvertere sin løpsbil på.

Disse kom med High Peformance 289-motor, firetrinns manuell girkasse, skivebremser foran, men manglet panser, bakseter og emblemer, som Shelby selv sto for. Disse ble konvertert til gatebiler og løpsbiler i Shelbys verksted i Los Angeles. Dette er i dag noen av de mest verdifulle Mustang-modellene som finnes.

Ford Mustang er et bilikon som vil følge oss også framover. Bildet viser en 2018 modell.

1,5 millioner biler på to år!

I løpet av de to første produksjonsårene leverte de tre fabrikkene i San Jose, Dearborn og Metuchen i New Jersey nesten 1,5 millioner Mustanger, en rekord som har stått siden.

Ford Mustang er altså intet annet enn en bildrøm som gikk i oppfyllelse. Både for entusiastene - og ikke minst for Ford selv.

Det skal også i rettferdighetens navn siees at det har vært noen tunge år innimellom. Oljekrisen tidlig på 70-tallet holdt nesten på å knekke modellen og salgstallene har variert mye opp gjennom. Men de siste årene har pilene igjen pekt en vei. Bratt oppover!

Noe som nok i stor grad vi skal takke den nye modellen som kom i 2005 for. Den var en slags retro-kopi av den gamle og opprinnelige Mustangen. Noe som falt i smak hos kunder og entusiaster over hele verden. Ikonet hadde funnet tilbake til de opprinnelige røttene og bilen var tro mot det opprinnelige konseptet. Salget fikk en helt ny giv.

Vi gratulerer selvfølgelig Ford Mustang så mye med jubileet og 10.000.0000 produserte biler. Samtidig som vi gleder oss til fortsettelsen. For Mustang-festen er ikke over ennå. Denne legenden vil bestå i overskuelig framtid! Heldigvis.

