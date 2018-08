Europeiske Reiseforsikring har i løpet av de siste ukene fått meldt inn fire voldtekter av unge, norske jenter i Hellas.

Dette opplyser selskapet i en pressemelding.

– Vi velger nå å si ifra om dette, da vi mener vi har et ansvar for å fortelle om en slik alvorlig utvikling, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring.

– Aldri sett et slikt omfang

Ifølge Europeiske Reiseforsikring har sakene likhetstrekk, og selskapet har aldri tidligere sett en slik konsentrasjon av anmeldte voldtekter.

– Det kan være tilfeldig at dette skjer samtidig med alt vi sett i media om festkulturen på de greske øyene, men det er like fullt informasjon som bør frem, sier han.

– Hvert år får vi meldt inn voldtekter, men vi har aldri fått det i et slikt omfang, på så kort tid og fra kun ett land, sier Berge.

– Skjer svært alvorlige ting

De fire norske jentene er i slutten av tenårene, og voldtektene skal ha skjedd i forbindelse med at de har vært på byen eller på diskotek.

– Dette minner oss om at det skjer svært alvorlige ting på disse party-stedene. Det er derfor viktig at alle som beveger seg ut i dette nattelivet også er klar over at ikke alle vil dem vel. Pass spesielt på at du aldri er alene eller for beruset, sier Berge.

Han opplyser videre at jentene er tatt vare på, får støtte og oppfølging.

I pressemeldingen fra selskapet heter det også at det har vært vanskelig å få forebyggende behandling mot HIV etter de anmeldte voldtektene. Noen av sykehusene sier at de ikke har medisinen som kreves, ifølge Berge.

Dixi ressurssenter for voldtekt i Oslo opplyser til TV 2 at de foreløpig ikke har registrert større pågang av brukere enn hva som er normalt.

– Vi har en jevnlig pågang av brukere som har blitt voldtatt i utlandet, men vi har ikke sett noen oppsving her ennå. Men de fleste tar kontakt først etter at det har gått litt tid, sier daglig leder Rannveig Kvifte Andresen.

Rus og vold

Unge nordmenn som reiser til Hellas for å feste har fått stor oppmerksomhet i mediene denne sommeren. Mange av ungdommene er kommende russ, og flere har advart mot turene.

Tidligere denne uken fortalte en gresk lege til NRK at han i løpet av én uke hadde behandlet minst fem-seks norske jenter som var blitt dopet ned på øya Ios.

Flere nordmenn er også blitt pågrepet etter voldshendelser.​ For rundt to uker siden ble ti norske ungdommer pågrepet på Kos fordi det skulle ha vært planlagt en slåsskamp mellom kommende russ fra to norske byer.