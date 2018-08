– Vibeke har tatt plass i så veldig mange hjerter

Den tidligere langrennstjernen Vibeke Skofterud (38) omkom i en vannscooter-ulykke tidligere i sommer.Begravelsen ser du i sin helhet på TV 2 Nyhetskanalen og TV2.no.

Dødsfallet sjokkerte hele Norge, og flere har gitt uttrykk for hvor mye Skofterud har betydd for idretten og alle hun møtte på sin vei.

Torsdag gravlegges Skofterud klokken 13.00 i Eidsberg kirke.

Det er ventet et svært stort oppmøte, og det er derfor satt opp stormskjerm og benker utenfor kirken.

– Jeg skal gjøre det jeg kan for at dette blir en så normal og verdig begravelse som mulig. Deler av den skal jo direktesendes på TV og nettet. Det gjør den spesiell. Det viktige er at familie, kjæreste og venner får tatt et verdig farvel med Vibeke, sier fungerende prost Runo Lilleaasen.

Begravelsen kan du se på TV 2 Nyhetskanalen og TV2.no.



Stor betydning

En av de som jobbet tett med Vibeke Skofterud er Jorunn Sundgot Borgen.

Som professor ved Norges idrettshøgskole hadde hun mye å gjøre med langrennstjernen, særlig når hun var åpen og ærlig om sine utfordringer med spiseforstyrrelser.

– Det var sånn jeg lærte å kjenne Vibeke, fordi hun hadde et alvorlig spiseproblem. At hun turte å være modig og åpen om det, betydde veldig mye for mange. På den tiden var det ikke greit å snakke om at du hadde en spiseforstyrrelse. I hvert fall ikke når du var en del av toppidretten, sier Borgen i et intervju på TV 2.

Åpen om spiseforstyrrelser

Hun forteller videre om hvor stor betydning åpenheten til Vibeke Skofterud hadde å si. Som toppidrettsutøver, gjorde spiseforstyrrelsen at resultatene til Skofterud svingte veldig.

Vibeke Skofterud har betydd enormt mye for unge, fremadstormende utøvere, sier professor Jorun Sundgot-Borgen. Foto: NTB Scanpix

Det førte til at hun måtte komme med vikarierende unnskyldninger om hvorfor hun ikke presterte.

– Vibeke ønsket å sette ord på at hun hadde et alvorlig spiseproblem. Hun var også veldig opptatt av at hvis hun fortalte, så ville det bli enklere for andre unge utøvere. Hun har betydd fryktelig mye for folk som sliter med det samme, sier Sundgot-Borgen.

Full av omsorg

Det er en tydelig preget professor som snakker om Vibeke Skofterud. Sundgot-Borgen sier videre at Skofterud var en herlig jente, og at hun hadde alle de egenskapene man forbinder med en fantastisk person.