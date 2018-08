Det er Deadline Day i Premier League!

Så len deg tilbake og følg moroa med oss i TV 2 på PL100-sendingen og i livesenteret. Men la oss først ta en titt på de heteste ryktene.

José Mourinho håper fremdeles å få oppfylt noen av sine ønsker før vinduet stenger. Harry Maguire kobles fremdeles sterkt til Manchester United, og Sky Sport skriver at den engelske landslagsstopperen håper å få gjennomført en overgang til tross for to avslåtte bud fra Leicester. Daily Mail skriver at Leicester er klare i sin sak på at Maguire ikke er til salgs.

Maguire er ikke den eneste spilleren som kobles til United. L'Equipe skriver i dag at PSG-back Layvin Kurzawa jaktes på av rødtrøyene. Også Tottenham og Wolves har vist interesse for franskmannen med kontrakt til 2020.

Onsdag kveld kom det også meldinger fra blant andre L'Equipe om at Mourinho er interessert i sin tidligere Chelsea-elev Kurt Zouma. Everton ønsker også å låne franskmannen.

Jerome Boateng ble ikke Manchester United-spiller. Midtstopperen ønsket ikke en låneavtale slik som United foreslo. Nå skriver Le Parisien at tyskeren blir PSG-spiller.

Daily Mail hevder at Everton vil legge inn et bud på Barcelonas midtbanespiller Andre Gomes før overgangsvinduet stenger.

London Evening Standard skriver at Arsenal vurderer et bud på Kroatias EM-helt Domagoj Vida for rundt 285 millioner kroner.

Sky Sports melder at Jack Grealish fremdeles kan bli Tottenham-spiller selv om Aston Villa er nølende til å selge. Unggutten skal ha fått en lovnad fra klubbens eier tidligere i sommer om at han kan forlate Championship-klubben.

Leicester vurderer å hente Danny Drinkwater tilbake fra klubben. Chelsea må rydde på midtbanen etter ankomsten til både Jorginho og Mateo Kovacic. Tiemoué Bakayoko virker å være på vei til AC Milan på lån, mens også Drinkwater kan forsvinne bare én sesong etter at han kom til London-klubben, skriver Independent. Telegraph skriver samtidig at både Crystal Palace og West Ham er interesserte.