Den norske gullkandidaten på 3000 meter hinder har pådratt seg en lettere irritasjon i halsen, heter det i en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund.

– Jeg har gjort en medisinsk vurdering som tilsier at fokus er ett hundre prosent på å få henne best mulig rustet til å løpe hinder fredag. Det betyr at hun skjermes for alt annet, sier lege Ove Talsnes.

Grøvdal byttet satsingsøvelse til 3000 meter hinder på tampen av forrige sesong etter et monsterløp under NM.

En voldsomt god prestasjon i Monaco forrige uke, der hun løp inn til 9.18,36 og årsbeste i Europa, har gitt henne favorittstempel før finalen på avslutningsdagen søndag.

Kvalifiseringen fredag har startskudd klokken 12.30.