Den nye analysen, som inkluderer 121 studier og mer enn 19 millioner mennesker, konkluderer med at diabetes er en risikofaktor for alle former for kreft.

Kvinner med diabetes hadde 27 prosent høyere risiko for kreft enn kvinner uten diabetes. Menn med diabetes hadde 19 prosent høyere risiko, skriver Dagens Medisin.

Både pasienter med diabetes type 1 og type 2 er tatt med.

John Cooper, overlege ved Stavanger universitetssjukehus og faglig leder av Diabetesregisteret, understreker overfor Dagbladet at den ferske studien er en observasjonsstudie, og at man derfor ikke kan trekke slutningen om at diabetes alene er årsak til kreft.

– Det kan være andre faktorer som røyking og overvekt som gir høyere risiko for kreft, sier Cooper.

– Andelen røykere er noe høyere i gruppa med diabetes type 2 enn i befolkningen generelt. Flere i denne gruppa sliter med overvekt, og kanskje er det mer enn usunn livsstil som ligger bak den økte kreftrisikoen, sier han.

Studien ble publisert i det medisinske tidsskriftet Diabetologia i juli.

