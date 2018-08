Fredag morgen i forrige uke rykket politiet i Taos County i den amerikanske delstaten New Mexico ut for å undersøke en leir i ødemarken litt sør for Colorado.

Der gjorde de en sjokkerende oppdagelse. Inne i leiren, som var omringet av bildekk, planker og paller, fant politiet elleve utsultede barn i alderen ett til 15 år.

– Gjennombruddet kom forrige torsdag da vi mottok en melding som sannsynligvis kom fra en beboer i leiren. Meldingen var at de sultet, og at barna sultet, sier sheriff i Taos County, Jerry L. Hogrefe.

Siktet for barnemishandling

Ingen ble skadd da politiet aksjonerte mot leiren. Barna som ble funnet ble beskrevet som kun skinn og bein, kledd i skitne filler.

– De var i elendig forfatning. Det var nedslående å se at folk kan leve på den måten i vår tid, sier Jason Real ved sheriffens kontor i Taos County.

På innsiden av veggen med bildekk bestod leiren av en skrøpelig husvogn, som var delvis gravd ned i bakken. Over husvognen hang det en presenning.

To menn er arrestert, siktet for flere punkter av barnemishandling. I tillegg ble tre kvinner pågrepet på søndag, også siktet for mishandling. Kvinnene skal være mødrene til de elleve barna.

Slo alarm

Det var verken tilgang til strøm eller vann i leiren, og knapt noe mat. Eierne av området, ekteparet Badger, forteller at fem voksne og en stor gruppe barn slo seg ned i området i desember i fjor.

– Det er løk, havregryn og ris her, sier jordeier Tonya Badger, mens hun kikker gjennom et skap i husvognen.

Rundt omkring leiren ligger det hylstre fra skudd som er avfyrt.

Ekteparet slo etter hvert alarm om det mystiske stedet omringet av bildekk, men det var først etter flere måneder at politiet slo til på fredag.

Fant levninger

Da politiet aksjonerte mot leiren, var politiet i utgangspunktet på jakt etter en mann ved navn Siraj Wahhaj. Han ble i desember etterlyst for å ha bortført sin egen sønn, tre år gamle Abdul.

I arrestordren som ble utstedt i forbindelse med bortføringssaken kom det frem at Wahhaj hadde fortalt moren at han ønsket å utføre eksorsisme på sønnen, fordi han trodde at barnet var besatt av djevelen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Treåringen var ikke blant barna som ble reddet på fredag, men under nye søk har politiet nå funnet levningene etter en liten gutt.

– Familien har blitt informert om funnet. Vi fant levningene i går, på Abduls fireårsdag, sier en preget sheriff Hogrefe.

FENGSLET: Siraj Ibn Wahhaj ble varetektsfengslet onsdag. FOTO: TAOS COUNTY SHERIFF'S OFFICE/AFP

– Trente på skoleskytinger

Siraj Wahhaj er en av de som er blitt pågrepet i saken, og onsdag kveld avslørte nye rettsdokumenter en ny dramatisk utvikling. Politiet tror nemlig at Wahhaj trente de overlevende barna til å utføre skoleskytinger.

Det er fosterforeldrene til et barna som var på eiendommen som har fortalt myndighetene at barnet hadde blitt trent til å bruke et våpen som forberedelse til skoleskyting.

– Han utgjør en stor fare for barna som er funnet på eiendommen, samt en trussel mot samfunnet som helhet på grunn av skytevåpnene og hans hensikt om å bruke disse våpnene på en voldelig og ulovlig måte, heter det i dokumentene.

Onsdag kveld ble Wahhaj varetektsfengslet inntil videre.