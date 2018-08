Karsten Warholm løp inn til en seier i sitt heat med tiden 44.91, bare fire hundredeler bak sin egen norske rekord – til tross for at han bremset ned de siste meterne.

Han medgir at det har kostet med to semifinaler på to dager.

– Samtidig er det sjelden jeg har følt at jeg har hatt en sånn kontroll mot slutten av en 400. Det må jeg ta med som et godt tegn. Selv om det kostet en del, føler jeg ikke at jeg «pushet» 100 prosent, sier Warholm.

– At jeg klarte å svare når han ene fyren løp forbi i siste svingen, er det største kvalitetstegnet i dag, tilføyer løpestjernen.

Årsbeste

44.91 var en markant forbedring av tiden på den eneste 400-meteren Warholm har løpt hittil i år, 45.14 på Bislett. Dermed blir det finale på 400 meter flatt på fredag.

– Jeg er ekstremt lettet over å nå finalen. Det var absolutt ingen gitt greie. I en finale kan alt skje, og jeg vil bare se hva jeg kan gjøre, sier sunnmøringen.

Rival med advarsel

I morgen skal Warholm løpe finale på 400 meter hekk, der han er kjempefavoritt.

På 400 meter flatt er 22-åringen medaljekandidat, men anså likevel finalesjansene til bare å være 50-50 før onsdagens semifinale. Videre beskrev han det som en knalltøff utfordring på grunn av belastningen i EM ved å løpe to distanser.

I det første heatet kom forhåndsfavoritt Matthew Hudson-Smith med en advarsel til konkurrentene da han løp inn til seier med tiden 44.76, til tross for at han bremset kraftig ned før mållinjen.