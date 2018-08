Det bekrefter både Chelsea og Real Madrid på sine nettsider.​​

Mandag meldte britiske medier om at Courtois ikke hadde returnert fra ferie som avtalt for å presse gjennom en overgang til den spanske storklubben.

Den belgiske keeperstjernen ser nå ut til å få viljen sin.

Real Madrid opplyser på sine nettsider om at Courtois skal gjennom legesjekken torsdag morgen, før han presenteres klokken 13.00 samme dag.

Ingen av klubbene oppgir overgangssummen. Flere britiske medier, deriblant Telegraph, melder at Courtois koster Real Madrid 371 millioner kroner.

Ingen opsjon på kjøp

Ifølge Sky Sports er det ingen opsjon på kjøp i låneavtalen som sender kroatiske Kovacic til Stamford Bridge.

Midtbanespilleren fikk kun ti opptredener for Los Blancos forrige sesong, og har i sommer vært klar på at han ønsket seg bort for å få mer førstelagsfotball.

Real Madrids nye trener Julen Lopetegui ønsket å beholde Kovacic.

– Mateo har sagt at han ønsker å dra. Jeg vil at han blir, han er en viktig spiller, sa den baskiske treneren på en pressekonferanse onsdag ifølge Goal.

24-åringen var en del av det kroatiske laget som tok seg helt til finalen i sommerens VM-sluttspill, men også her måtte han finne seg i å sitte mye på benken.

Kovacic debuterte på Dinamo Zagreb allerede som 16-åring, og gjennom karrieren har Luka Modric-sammenligningene sittet løst. Allerede som 18-åring i 2013, gikk midtbanespilleren til Inter og Serie A.

Der ble han værende i to og en halv sesong før han ble kjøpt av Real Madrid.

Chelsea henter Kepa

Tidligere onsdag bekreftet Athletic Bilbao at Chelsea har utløst utkjøpsklausulen i kontrakten til Kepa Arrizabalaga.

23-åringen blir verdens dyreste keeper for en overgangssum på 760 millioner kroner dersom han blir enig med London-klubben om de personlige betingelsene og består legesjekken.

Kepa står med én landskamp for Spania, og var David de Geas reserve i sommerens VM-sluttspill.

I Real Madrid er det trangt om keeperplassen. Fra før hadde de allerede Keylor Navas og Kiko Casilla i troppen, samt unge Andrij Lunin og Luca Zidane.