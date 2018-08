Her stanser politihestene bussen idet svindlerne forsøker å stikke av

I sommer har politiet ved flere anledninger blitt tilkalt for å bortvise personer som driver med en form for koppespill.

Politiet mener at spillet er en form for svindel fordi det er umulig å vinne.

Onsdag ettermiddag ble politiet igjen tilkalt til Karl Johan i Oslo, etter at en vekter varslet dem om at noen turister holdt på å bli svindlet.

– Vi mottok en telefon fra en observant vekter om koppespill hvor han mistenkte at turister ble lurt. Gjerningsmennene ble etterhvert observert gående inn på en buss, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til TV 2.

Politihestejakt

Tilfeldigvis var to betjenter med hver sin politihest i nærheten.

– De red opp på siden av bussen og fikk stanset den, sier Engeseth.

Bussen var på vei ut fra en holdeplass da hestene innhentet den, så det er lite trolig at bussen holdt høy fart da den noe utradisjonelle og korte politijakten ble igangsatt.

– Hestene hadde nok slitt litt mer mot en buss i fart, og vi ville vegret oss mer for å bruke de da, sier Engeseth.

Totalt ble fem personer pågrepet på bussen. Disse anmeldes for bedrageri.

Det er uvisst hvor store summer det er snakk om, og beløpet pleier å variere.

Slik fungerer det

TV 2 har tidligere i sommer omtalt den nye svindelformen, der en form for koppespill tas i bruk for å lure deltakerne.

Konseptet er forholdsvis enkelt. Tre kopper står på bakken eller på et bord. En kule gjemmes under én av koppene som deretter flyttes rundt i raskt tempo.

For å delta i spillet må man gjette hvor kula gjemmer seg, og det fungerer som et veddemål: Du taper penger om du gjetter feil, mens du i teorien vinner dersom du gjetter riktig, men:

– Sjansen for å vinne i dette spillet er lik null. Det er ren svindel, sa politioverbetjent Roar H. Kvassheim, leder for avsnitt for spesiell etterforskningsinnsats i Oslo politidistrikt, til TV 2 tidligere i sommer.

Han forklarer at spillarrangørene ofte er fingerferdige og gjerne fjerner kula uten at spilleren merker det.

– Det er også vanlig at en eller flere av de som deltar i svindelen later som de er vanlige deltakere i spillet. De jubler og later som de har vunnet, og på den måten tiltrekker de seg publikum som kan la seg friste til å prøve lykken, forklarte Kvassheim.

– Bruk sunn fornuft

Juridisk sett kan det være krevende for politiet å straffeforfølge spillerne for bedrageri. For å oppfylle kravene i en rettssal må de bevise at det er umulig å vinne.