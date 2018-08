Får kunder som vil ha Snapchat-operasjoner

– En håndfull gruppe pasienter har kommet til oss med photoshoppede bilder, eller bilder med diverse appfiltre som har endret utseendet på en måte de selv synes er optimalt, og ønsker at vi utfører de inngrepene slik at de blir seende slik ut, sier klinikksjef Pål Schistad ved Fornebuklinikken.

HUNDEØRER: Kendall Jenner viser fram en Snapchat-selfie med filter – et filter som også har innebygde "skjønnhetsfunksjoner". Foto: @kendalljenner / Instagram

Hilde Bugge er fagansvarlig platikkirurg ved Aleris Frogner. Hun har ikke sett en slik trend blant deres pasienter.

– De fleste pasientene som kommer til oss er voksne, vanlige mennesker som har tenkt lenge på å gjøre et kosmetisk inngrep, sier Bugge.

– De har et kroppsområde som plager dem, og for dem handler det om livskvalitet – ikke om å se ut som på et Snapchat-bilde.

Nektes operasjon

Dermed tyder mye på at trenden som bekymrer plastikkirurger i USA foreløpig ikke har ankommet Norge med samme kraft som over dammen. Og når det først kommer kunder med et ønske om å se ut som et skjønnhetsfilter, får de som regel nei.

– Ofte er deres ønsker urealistiske eller ikke gjennomførbare, og kirurgisk behandling blir derfor avslått, sier Schistad ved Fornebuklinikken.

Også ved Aleris forsøker de å være svært forsiktige hvis de mistenker at det ligger sykdom bak når de får inn nye kunder.

– Hvis vi mistenker at det dreier seg om syke mennesker, som for eksempel lider av en form for dysmorfofobi, opererer vi ikke. Enkelte kan vi gi råd om å oppsøke hjelp og søke andre løsninger enn kirurgi, sier Bugge.

Både Bugge og Schistad mener like fullt det er viktig at man er bevisst på effekten sosiale medier kan ha på hvordan folk ser seg selv i speilet.

– Jeg mener det er viktig at vi som jobber med dette, forstår hvilke implikasjoner sosiale medier potensielt kan ha for kroppspress hos særlig unge mennesker. Derfor er det viktig at vi som plastikkirurger er oss det bevisst i møtet med kundene våre, sier Bugge.

I de senere år norske plastikkirurger blitt mye mer oppmerksomme på problemene rundt kroppsdysmorfofobi, forteller Schistad.

– Mange i denne gruppen oppsøker oss med ønske om endringer av sitt utseende. Det er derfor viktig at man ved konsultasjonen luker disse ut, fordi det siste de trenger er et kosmetisk inngrep, men heller veiledning til å søke råd og behandling hos psykiater eller psykolog med erfaring fra feltet, mener han.