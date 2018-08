Oppblåsbar stol skapte forvirring blant konkurrentene

Det er en gammel floskel i sportsjournalistikken å spørre en utøver hvordan han/hun lader opp til en finale, eller stor kamp.

Et langt i liv i denne bransjen har lært meg en ting. Stiller du det spørsmålet, så kan du for lite om den utøveren du snakker med.

De beste friidrettsutøverne gjør nemlig akkurat det samme foran en finale som de gjør foran et forsøk, eller et kretsstevne hjemme i Norge.

Man vinner ikke bare med å være best forberedt, men sjansen stiger drastisk hvis man er det.

Det har både Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes for lengst lært seg.

Utad framstår de som både løsslupne og tøysete. Det er de også. Ofte. Men aldri når det gjelder. Da er de blodseriøse.

I fjor under U23-EM fikk jeg gleden av å følge konkurranse-forberedelsene til Karsten Warholm på nært hold. Jeg gjorde det også under OL i Rio i 2016. Og det så som slo meg var at det som ble gjort - var omtrent det samme.

For en løper handler det om å gjøre sine faste oppvarmingsrutiner. For Warholms del starter det med lett oppvarming. Så går det over i løpedrill. De fortsetter så med enkel hekkedrill, før det hele avsluttes med noen gode drag over hekkene - både med høyre fot (gullfoten), og venstre (sølvfoten) først. Det gjelder å finne godfølelsen og være trygg på at man kan gå over hekkene med begge beina.

Innimellom er det mye tøying, litt hvile og selvsagt drikkepauser dersom varmen blir for intens.

Og Team Warholm er nøye. Djevelen er i detaljene. Og der er Leif Olav Alnes, unnskyld uttrykket, helt nazi.

Støtteappratet til landslaget står alltid parat til å hjelpe med de minste ting. Under U23-EM i fjor ropte Alnes plutselig på teamlederen Ståle Jan Frøynes. Da han kom bort til Alnes og Warholm fikk han én oppgave. Han skulle ligge på tvers over magen til Warholm og fungere som en menneskelig blylodd, slik at Warholm kunne ligge stødig da Alnes "røsket" løs musklene i hoftepartiet hans.

– Joda, det er mangt man kan brukes til, smilte Frøynes til meg da han var ferdig med den noe spesielle oppgaven.

Poenget mitt er bare:

I toppidrett er det detaljene som avgjør. Hvis en utøver føler trygghet til opplegget, og trygghet til alle i apparatet rundt, så er det lettere å tenke på det man faktisk skal gjøre. Nemlig å gå ut og løpe fortest mulig.

Rett før start ropes utøverne inn til det såkalte "call room" der alle finalistene må innfinne seg innen et gitt tidspunkt. Kommer man for seint inn der, så kan man i verste fall bli disket fra konkurransen.