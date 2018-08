Det bekrefter klubben på Twitter.

Bernard kommer gratis til Everton, og har skrevet under på en fireårskontrakt med Merseyside-klubben.​

Brasilianeren har stått uten klubb etter at kontrakten med ukrainske Sjakhtar Donetsk gikk ut ved sesongslutt.

25-åringen avslo et lukrativt kontraktstilbud fra Sjakhtar, ifølge britiske medier.

Ifølge The Guardian skal både Tottenham, Chelsea og West Ham ha vært interessert i kantspilleren, men spillerens lønnskrav på nærmere 2,1 millioner kroner i uken skal ha avskrekket klubbene.

– Jeg valgte Everton på grunn av alle tingene jeg har hørt om Marco Silva. Etter jeg snakket med ham, var jeg fornøyd med det han sa til meg, sier Bernard til klubbens nettsider.​

– Manageren gjorde meg sikker på at jeg ville spille her. Han er en veldig god trener, og har oppnådd mye i andre klubber, tilføyer han​

Bernard, som ifølge Wikipedia kun måler 164 centimeter på strømpelesten, var på alles lepper da han debuterte på Brasils landslag som 20-åring tilbake i 2012.

Den gang spilte Bernard for Atletico Mineiro i hjemlig serie og var spådd en stor fotballfremtid. I 2013 punget Sjakhtar ut omlag 250 millioner kroner for stortalentet. Siden har det vært forholdsvis stille rundt den dribleglade kantspilleren.

Han var en del av det brasilianske laget som på ytterst pinlig vis røk ut i semifinalen mot Tyskland i VM på hjemmebane. Det var også Bernards foreløpige siste landskamp.

– Bernard er en hurtig spiller, god teknisk og kan spille både som høyre- og venstrekant, samt i en offensiv rolle bak spissen. At han har spilt i Champions League for Sjakhtar og har 14 landskamper for Brasil, reflekterer kvalitetene hans, sier manager Marco Silva.