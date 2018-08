Det norske stoppertalentet Leo Skiri Østigård er solgt fra Molde til Brighton.

– Til å begynne med skal han være med U23-troppen vår, men vi kommer til å følge med på fremgangen hans, sier Brighton-manager Chris Hughton til klubbens nettsider.

Østigård, som var i den norske troppen i G19-EM, har spilt våren på lån i Viking.

– Han er en helt «insane» god duellspiller. Han er ikke verdens største fyr, men spensten hans er helt rå. Han knuser alt og alle i luften. Han kan være litt heit på grøten og må jobbe litt med oppspillene, men han er et bra «prospect». Det er en veldig bra overgang for ham også. Brighton er en bra klubb å komme til, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Østigårds agent, Jim Solbakken, la forrige uke ut bilde på Instagram fra tribuneplass på Brightons treningskamp mot Nantes forrige uke.

Der var han sammen med Østigård og Mathias Nordmann. Sistnevnte ble hentet fra Bodø/Glimt i fjor, før de sendte midtbanespilleren på lån til Molde.

– Brighton er et av de lagene som har størst omløp av spillere inn og ut, samt mange på utlån. Chelsea har tatt det til det ekstreme, men Brighton kan drive i bittelitt mindre skala, sier Erik Thorstvedt.

Molde-manager Ole Gunnar ønsker Østigård lykke til i Brighton.

– Jeg håper å få se ham på banen og spille kamp for dem. Vi har sterke midtstoppere i troppen her, som gjør at vi ikke har fått brukt Leo, sier han til klubbens nettsider.