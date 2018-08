– Han er akkurat den type spiller Manchester United trenger

​ ​Se TV 2s 100-timersending gratis her!

Manchester United har virket desperate etter å signere en ny midtstopper denne sommeren.

Det til tross for at José Mourinho allerede har midtstopperne Eric Bailly, Victor Lindelöf, Marcos Rojo, Phil Jones og Chris Smalling i stallen.

Leicesters Harry Maguire (25), Tottenhams Toby Alderweireld (29) og Bayern Münchens Jérôme Boateng (29) har i tur og orden blitt koblet til klubben, men foreløpig har det ikke kulminert i en overgang.

Boateng skal etter sigende ha ringt Mourinho personlig for å fortelle at han ikke ville spille for portugiseren. Både Maguire og Alderweireld kan imidlertid fortsatt ende opp på Old Trafford, og det er ventet at det vil bli aktivitet på overgangsvinduets siste dag.

Tell ned til seriestart med TV 2s Premier League-sending.

– Han kan bli topp, topp klasse

Nåværende Stabæk-trener, Henning Berg, gjestet onsdag TV 2s Premier League-sending. Han er ikke i tvil om hvem han ville gått for.

– Jeg har blitt imponert over Maguire de siste sesongene. Jeg synes han har vært strålende. Han var god for England i VM, og han var meget god i Premier League for Leicester også. Jeg tror han kan bli topp, topp klasse over tid.

– Alderweireld har vært god for Tottenham også, så får Manchester United én av dem, så er det bra. Jeg tror kanskje jeg ville gått for Maguire selv, sier Berg.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener også at Maguire kunne passet United bra.

– Mens Alderweireld nesten er som en quarterback å regne med sine presise langpasninger, er Maguire veldig god på offensiv dødball og ekstremt god på å føre ballen med seg gjennom et ledd.

– Det tror jeg United trenger mer av. De midtstopperne de har er for dårlige til å spille seg ut og bruke ballen. Derfor har ikke United dominert så mye i kamper. De trenger en som kan bruke ballen på en god måte. Både Maguire og Alderweireld kan jo det, supplerer Berg.

Maguire vil koste skjorten

Henning Berg, som selv utgjorde et svært solid mistopperpar med henholdvis Jaap Stam, og til dels også Ronny Johnsen, mener midtstopperplassen er en av de viktigste brikkene å få på plass for Mourinho, skal han klare å kjempe om tittelen.

​– Mourinho liker stort sett å spille med det samme laget. I fjor ble det rullert, men det tror jeg er mer fordi han ikke finner de han egentlig vil ha. Ser man på Uniteds historie så hadde de Steve Bruce og Gary Pallister, de hadde Rio Ferdinand og Nemanja Vidic. De er best når de har to ordentlig midtstoppere. De trenger to ordentlige gode midtstoppere for å bli seriemestere.