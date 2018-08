Se hvordan Filip Ingebrigtsen tok seg videre på imponerende vis i vinduet øverst!

– Jeg prøver å holde de. Sånn som Filip – han begynner å flekse biceps, men han har ikke biceps, sier Gjert Ingebrigtsen.

Faren sikter til Filips feiring i målområdet etter forsøksheatet.

Til tross for fall på den nest siste runden, som gjorde at Ingebrigtsen havnet langt bak den fremste gruppen, spurtet 25-åringen inn til tredjeplass og finalebillett på tiden 3.40,88.

– Jeg liker det ikke

Rett etter han passerte mållinjen gjorde han en gest med hendene for å indikere at det var på håret, før han flittig strammet musklene foran kamera.

– Han føler seg så veldig konge. Det er greit å få ham litt ned på jorden, slik at han ikke tar for lett på det her, sier treneren.

– Du liker det ikke?

– Nei, jeg liker det ikke. Jeg liker ikke den mentaliteten. Vi skal ha respekt for oppgaven og motstanderne våre. Det vet jeg at han har, men det kan være han i kampens hete kan bli litt «cocky», mener Gjert.

– Jeg er fortsatt favoritt

Landslagslege Ove Talsnes opplyste til TV 2 etter forsøksheatet at han hadde sydd fem sting på Filip, og at han kan løpe fredagens finale uten problemer.

Selv forklarte forhåndsfavoritten at fallet kom brått på.

– Jeg har ikke fått sett det selv, men det var en som falt. Jeg følte jeg hadde kontroll og bare kunne smette over, men akkurat idet jeg trodde jeg var på vei forbi, lå jeg på indre bane. Jeg tror jeg falt på en høyttaler som satt en ganske fin grop i leggen, sa Filip.

Da fallet var et faktum, klarte Ingebrigtsen å beholde roen før han tok opp jakten på utfordrerne.

– Det er en del av gamet. Jeg følte at jeg sprang med lite risiko og kontroll hele veien. Det er ikke alt man kan styre. Det var litt flaks at det var så langt til mål, så jeg hadde lang tid på å hente de andre igjen, konstaterte han.

– Er du fortsatt favoritt?

– Ja, jeg synes det.

Også Jakob og Henrik Ingebrigtsen tok seg videre til finalen på 1500 meter.