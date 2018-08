Det har handlet om Per Sandberg, ny kjæreste, Iran-ferie og brudd på sikkerhetsregler.

Et stortingsvalg i dag ville vært Frps dårligste siden 1993.

Frp-bråk gir nedgang

Det har stormet rundt fiskeriminister Per Sandberg (Frp) den siste uken. Samtidig som Kantar TNS har laget høstens første stortingsgallup for TV 2.

Fremskrittspartiet går tilbake 2,3 prosentpoeng til 10,1 prosent. Så lav oppslutning har ikke partiet hatt på målingene på nesten tre år.

– Er dette katastrofetall for dere?

– Det er i alle fall ikke godt nok og et tydelig signal på at vi ikke får ut den gode politikken vår, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) til TV 2.

– Tror du velgerne straffer dere for bråket rundt Per Sandberg?

– Nei, det blir umulig å spekulere i, men vi tar det som et signal om at vi må gjøre en bedre jobb med å selge den gode politikken vår til høsten.

Frp går mest tilbake blant kvinner, og taper oppslutning både blant eldre og yngre velgere. Partiet går tilbake i alle deler av landet.

Partibarometeret: Sjekk hvem som ville vært inne på Stortinget dersom det hadde vært valg i dag.

Senterpartiet vinneren

Mens Fremskrittspartiet sliter i motvind er Senterpartiet sommerens gallupvinner. Partiet går like mye frem som Fremskrittspartiet går tilbake. Partiet får hele 13,6 prosent, og er dermed større enn Frp.

– Det er et veldig hyggelig tall at vi får såpass god oppslutning på denne målingen, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp).

– Dere har som mål å bli større enn Frp. Når du ser slike tall, tror du at dere kan bli det og dermed bli landets tredje største parti?

– Jeg tror at det målet er innen rekkevidde foran valget i 2019. Det har vi tenkt at vi skal prøve å sørge for.

Venstre under sperregrensen

Fremskrittspartiets tilbakegang er ikke den eneste nedsiden for regjeringen og statsminister Erna Solberg. Venstre havner også under sperregrensen med 3,6 prosent, en tilbakegang på 0,9 fra juni.

Da hjelper det lite at Høyres Erna Solberg går frem med 1,6 prosentpoeng til 26,1 og fortsatt er landets største parti, som de har vært på alle målingene siden stortingsvalget i fjor høst.

– Det går litt opp og ned for alle partiene. Det er lenge til neste stortingsvalg så må vi slåss for velgernes gunst hver eneste dag og overbevise dem om at vår politiske retning er riktig, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Er det Sandberg-saken vi ser litt utslag av?

– Jeg er alltid mot å overdrive enkeltsakers betydning på kort sikt i målinger. Det kan være mange diskusjoner som gjør det. Det kan være det, men tror vi skal passe oss for å være skråsikre på kortsiktige utslag på en meningsmåling, sier Solberg.

Flertallet ryker

Men dersom denne målingen var valgresultat måtte Erna Solberg pakket sakene sine på statsministerens kontor. TV 2s mandatberegning viser at venstresiden ville fått 93 mandater, mens dagens tre regjeringspartier bare ville fått 66, og kristelig Folkeparti 10.

Arbeiderpartiet kan og notere seg for en fremgang på 1,0 prosentpoeng fra før sommeren til 24,4 prosent, mens SV går tilbake 0,5 til 8,0. Rødt som satt ny rekord på den siste målingen før sommeren ligger fortsatt høyt på 5,3 prosent (- 0,3) og ville sikret flertall for venstresiden og regjeringsskifte, dersom høstens første TV 2-gallup var valgresultatet.

KrF ligger stabilt på 5,3 prosent, De Grønne får 2,5 (- 0,9) og andre partier og lister 1,1 (- 0,2). Denne gang består gruppen andre partier av folk som har svart Helsepartiet, Liberalistene, Piratpartiet, Kystpartiet og Pensjonistpartiet.