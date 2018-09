– Er det godt nok for Høie når kvinnene ikke får oppfylt kravet om en-til-en omsorg?

– Det er svært bekymringsverdig når jordmødrene ikke får gitt kvinnene den en-til-en omsorgen de har krav på. Bemanningen går også utover barseltilbudene, og kvinnene må sendes hjem veldig tidlig, fordi det ikke er plass på barselavdelingene, sier Jørgensen.

Selv om fødselstallene går ned, er sommeren fortsatt den tiden på året hvor det fødes flest barn. Med ferieavvikling og mange vikarer fører det til flere utfordringer på landets fødeavdelinger.

– Det er et veldig prekært behov på sommeren. Selv om jordmødrene blir tilbudt gode penger for å ta ekstra vakter, er de slitne og de orker derfor ikke ta på seg disse vaktene, sier lederen i Jordmorforeningen.

Flere fødeavdelinger har også vært nødt til å stenge på grunn av mangel på vikarer. Dette har særlig gått utover sykehusene i nord. Der har hele seks fødeavdelinger vært helt steng i perioder.

– Når fødeavdelingene er stengt fører det til en uro blant de gravide, og det blir økt press på de avdelingene i området som er åpne, sier Jørgensen.

Sterkt uenig

Tellef Inge Mørland i Arbeiderpartiet mener at regjeringens sykehusbudsjett har vært relativt stramme de siste årene, og er bekymret for at dette går ut over bemanningen på fødeavdelingene.

Det avviser helseminister Høie på det sterkeste.

– Sykehusene har vært et høyt prioritert område for denne regjeringen siden vi tok over høsten 2013. Vi har med våre fem statsbudsjetter lagt til rette for mer pasientbehandling og en aktivitetsvekst som er større enn den rød-grønne regjeringen klarte på åtte år. Vi har oppnådd gode resultater, og det viser at våre valg av løsninger virker, sier Bent Høie til TV 2.

Bent Høie har tidligere vært klar på at kravet om en-til-en omsorg er noe som skal oppfylles. Nå oppfordrer Jordmorforeningen Høie til å besøke jordmødrene for å få en oversikt over situasjonen.

– Mener Bent Høie det er godt nok at kvinnene ikke får oppfylt kravet om en-til-en omsorg?, spør Kirsten Jørgensen i Jordmorforeningen.​

Helseministeren sier til TV 2 at dette er en utfordring som det jobbes med å oppfylle.

– Helseregionene jobber aktivt for å nå målet om at alle fødende skal ha en jordmor hos seg i aktiv fase av fødselen. De store sesong- og dag til dag-variasjonene i fødselstall gjør det krevende å nå dette målet, sier Bent Høie til TV 2.

– Helseforetakene sitt ansvar

Helseministeren sier han har forståelse for at jordmødre har en arbeidssituasjon som kan oppleves som belastende under sommerferieavviklingen, men at det er helseforetakenes ansvar å sørge for tilstrekkelig bemanning.

– Det er viktig med god dialog mellom jordmødre og ledelsen ved fødeinstitusjonene for å få til en tilpasset bemanning som ivaretar både fødende og ansattes behov, sier Høie.

Han oppfordrer derfor jordmødrene til å gå i dialog med ledelsen ved fødeavdelingene for å oppsummere og lære av erfaringene ved sommerferieavviklingen i år, slik at man kan bruke dette når neste sommer skal planlegges.