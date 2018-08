​Se TV 2s 100-timersending gratis her!

Mens både Manchester City og Liverpool har benyttet overgangsvinduet til å forsterke laget, har det vært en frustrerende sommer for Manchester United-fansen.

Manager José Mourinho har vært klar på at han ikke er fornøyd med spillerstallen han har til rådighet, men de store signeringene har likevel uteblitt.

Nå tror Manchester United-legenden Paul Scholes at en dårlig start for Manchester United kan vise seg å være fatal for portugiseren.

– Mourinho er avhengig av å få en god start denne sesongen. Hvis de ikke spiller bra, ikke underholder, og ikke er utfordrere til å vinne ligaen, så tror jeg at han kan forsvinne, sier Scholes til nyhetsbyrået SNTV.

– Men han har mye erfaring. Han har vært i vanskelige situasjoner før. Han er i en vanskelig situasjon nå, føler jeg, men han må prøve å finne en måte å komme seg ut av den på.

Scholes sier til SNTV at Manchester United virker å mangle en plan.

Manchester Uniteds tidligere midtbanemaestro tror derfor ikke Manchester United klarer å utfordre Manchester City om seriemesterskapet i år heller.

– Hvis man sammenligner Manchester United med Manchester City og Liverpool så føler ikke jeg at de har samme kvaliteten i laget. Kanskje Liverpool, men de har hentet noen virkelig gode spillere. Jeg klarer ikke å se at United har kommet noe nærmere City. City har kvalitetsspillere med en skikkelig god manager, hvor alle sammen trekker i samme retning, og hvor alle vet hvordan de skal spille.

– I United er alt mer usikkert. Man vet ikke hvilke spillere de vil bruke eller hvordan laget ser ut. Man vet virkelig ikke hvordan de kommer til å prestere fra den ene uken til den andre. Jeg håper jeg tar feil, men jeg ser ikke for meg at de kommer til å kjempe om seriemesterskapet i år, konkluderer Scholes.​

​Langvarig feide

Dette er langt i fra første gang Scholes langer ut mot Mourinho.

Det har i det hele tatt utviklet seg til noe som kan minne om en feide, og det toppet seg i januar i år da Mourinho benyttet pressekonferansen etter en kamp mot Everton til å svare den tidligere Manchester United-spilleren.

– Det eneste Paul Scholes gjør er å kritisere. Han kommenterer ikke, han kritiserer, slo Mourinho fast på pressekonferansen etter 2-0-seieren mot Everton på Goodison Park .

– Jeg vil si at Scholes vil gå inn i historiebøkene som en fenomenal fotballspiller, men han havner ikke i historiebøkene som ekspert, konkluderte portugiseren.