Sommer er ferietid for de fleste av oss – og en tid man kanskje ikke først og fremst tenker er den beste for å bytte bil.

Det er stille hos mange bilforhandlere og bare på finn.no ligger det nå 62.000 brukte biler til salgs. Der kommer nok mange av dem til å bli liggende en god stund.

Det betyr at muligheten til å gjøre et ekstra gunstig kjøp er god akkurat nå.

- Hvor mye kan jeg prute på nybil?

Sommerkampanjer

– Ja, det er så absolutt kjøpers marked på mange bilmodeller. Følger man godt med, er det mulig å gjøre noen skikkelige kupp. Mange selgere er nok svært motivert for å bli kvitt bilen sin. Det er bare å prute, sier Brooms bilekspert Benny Christensen som selv har mange år bak seg som bilselger.

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

– Bilforretningene stenger jo ikke, selv om det er sommer. Men det kan være langt mellom kundene, og det er aldri moro å sitte der og se på et stort lager av biler som bare står og står. Svært mange kjører da også egne sommerkampanjer eller finner på andre ting for å lokke kundene innom. For det kan være en skikkelig utfordring på sommeren, sier Benny.

Mer fornuftig bruktbil skal du lete lenge etter

Binder opp kapital

– Det har jo etter hvert blitt slik at veldig mye står stille fram til skolestart, i midten av august. Da starter verden opp igjen – og for en bilselger er det også litt psykologi å kunne få unna noen av "hyllevarmerne" før høsten er i gang. Biler som har fått et tynt lag av støv eller pollen i løpet av sommeren, de er det nok ekstra godt å få solgt nå!

– Det er naturligvis også en økonomisk avveining her. Usolgte bruktbiler binder opp kapital, da blir vurderingen om det ikke er bedre å selge unna til en lavere pris – enn å takke nei til bud i håp om at man får mer penger for bilen ved å vente.

Større forskjeller

– Hvor gjør man de aller beste kjøpene?

– Det er nok fra private, og særlig på merker og modeller som kanskje ikke er blant de mest ettertraktede. Disse bilene blir ekstra tungsolgte nå på sommeren. Her skal vi også huske at det har skjedd veldig mye i bilmarkedet de siste årene. For noen år var det diesel som gjaldt for svært mange kjøpere. Nå har diesel havnet litt i "skammekroken", særlig i de store byene. Dermed kan det være ekstra krevende å få god pris for en dieselbil. For kjøperne gir det mulighet til å få ekstra mye bil for pengene.

– Etter hvert som internett har tatt over mer og mer rundt bruktbilomsetningen, har det blitt stadig større forskjell på de attraktive og mindre attraktive modellene. Det er så enkelt som at svært mange av bilkjøperne selv søker opp det de er interessert i. Og bilene som blir glemt –de blir stående, forteller Benny.

Glemt bruktbil kan være kjempesmart kjøp

Har bedre tid

En ting er forresten å prute på prisen. Kjøper du fra en forhandler, bør det også være gode muligheter for å få med litt ekstra på kjøpet. Enten det er attraktivt ekstrautstyr, nye dekk– eller kanskje en service på bilen.

– Ja, dette er som regel ting som kan diskuteres, og igjen: Nå er nok mange selgere ekstra motivert for å gjøre det. Som kjøper har du gode kort på hånden og positivt er det også at du i mange tilfeller har litt bedre tid nå, enn ellers i året. Du trenger ikke kaste deg over den første og beste bilen du kommer over. Tvert imot: Du kan bruke litt tid på å gå bilen skikkelig i sømmene, og forsikre deg om at alt er som det skal være, avslutter Benny.

Hvis "prisen kan diskuteres" - da skal du prute!

Se video: Slik stopper de råkjørerne

​