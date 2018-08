Den russiske, atomdrevne angrepsubåten «Orel» («Ørnen») seiler langs norskekysten etter å ha øvd i Østersjøen med 24 krysserraketter om bord.

– Den vil trolig seile inn i russisk farvann til helgen, opplyser pressekontakt Ivar Moen i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til TV 2.

Forsvaret, som rutinemessig monitorerer seilasen, opplyser videre at den 155 meter lange ubåten i Oscar II-klassen onsdag formiddag var vest for Rørvik i Trøndelag.

På forespørsel fra TV 2 offentliggjorde FOH onsdag flere bilder av den russiske ubåten som seiler langs norskekysten.

I midten av juli seilte ubåten inn i Østersjøen, angivelig for å delta i en marineparade, melder SVT. Men i forrige uke kunne det russiske nyhetsbyrået TASS opplyse at den reaktordrevne ubåten var bestykket med 24 «Granit»-krysserraketter, og at den skulle øve i Østersjøen med ti russiske krigsskip.

Taktiske kjernevåpen om bord

Det skal ha vært første gang at en russisk, atomdrevet ubåt med krysserraketter som kan utrustes med kjernevåpen, har øvd i Østersjøen, ifølge SVT. Totalförsvarets forskningsinstitut opplyser til den svenske statskanalen at angrepsubåten «Orel» har fire kjernefysiske stridshoder om bord.

Under ferden langs norskekysten har «Orel» fire kjernefysiske stridshoder om bord, ifølge svenske forsvarseksperter. Foto: Forsvaret

Nyhetsbyrået TASS beskriver angrepsubåten som et egnet våpen mot hangarskip og fartøygrupper. Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt er «Granit»-missilene såkalte taktiske kjernevåpen med en rekkevidde på 550 kilometer.

Mens NATO ifølge Store norske leksikon har svært få taktiske kjernfysiske våpen i Europa, har Russland fortsatt et betydelig antall slike våpen.

I 2015 ble ubåten «Orel» rammet av en omfattende brann mens den lå i tørrdokk i Severodvinsk. Ubåten i Oscar II-klassen er søsterfartøyet til «Kursk», som sank for 18 år siden med 118 sjøfolk om bord.