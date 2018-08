Se Manchester United mot Leicester på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 20 fredag. Avspark klokken 21.

Paul Pogba ble verdens dyreste spiller da han gikk fra Juventus til Manchester United for to år siden, men ting har ikke gått knirkefritt etter returen til England.

Franskmannen har ikke levert på det nivået mange forventet, og det er blitt spekulert i om forholdet til manager José Mourinho har surnet. De siste dagene er han også blitt sterkt koblet til Barcelona.

– Pogba er et kjempeproblem, for det er så mye støy. Jeg blir litt lei, men se når Mourinho skulle forklare hvorfor han lyktes i VM. Han mente det var fordi det ikke var noen distraksjoner, han kunne bare ligge der og konsentrere seg om fotball. Da sier han samtidig at livet til Pogba består av en haug andre greier og at han ikke konsentrerer seg om det han egentlig skal, mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Det er ganske kjørt

På veien mot VM-gull i Russland viste Pogba hvorfor Manchester United betalte 1,1 milliarder kroner for ham etter EM-sluttspillet i 2016.

– For Mourinho handler det ikke om hvordan de får det beste ut av Pogba. Det handler om hvilken måte han skal greie å gi det beste av seg selv, sier Erik Thorstvedt.

– Det er en ting man kan sympatisere med, men spillerne i dag er annerledes. Man må greie å forholde seg til at de er på en annen planet. Du må greie å komme på samme bølgelengde for å få det beste ut. Det greiene der er ganske kjørt, fortsetter han om forholdet mellom Pogba og Mourinho.

Josimar-redaktør og PL100-gjest Frode Lia mener Pogbas agent Mino Raiola er et viktig moment i saken.

– Det er agenten til Pogba. Det er feil agent. Mourinho har vært ute og sagt at de som har Mino Raiola som agent, gjerne må bytte. Romelu Lukaku droppet jo Raiola for Roc Nation. Det er ikke bare amerikanske eiere i fotball, men nå også store amerikanske agentbyråer. Roc Nation har de største NBA-stjernen og er på full fart på vei inn i fotball, sier Frode Lia, som tror Roc Nation kan bli like mektige som agenten Jorge Mendes.

– Bare å cashe inn

Tidligere Manchester United-stopper og nåværende Stabæk-trener Henning Berg mener de beste spillerne ønsker å spille attraktiv fotball. Mourinho blir ofte beskyldt for å spille kjedelig og defensiv fotball.

– Sammenligner du hvordan han spilte forrige sesong og i VM, så er det to forskjellige spillere når det gjelder mentalitet, ro og hvordan han er ute på banen. Det er to forskjellige lag med ulike stiler, men det er en annen spiller.

– Det er vanskelig å si hva det er, men det er ikke tvil om at det er et eller annet. Det kan være at Mourinho tenker at han ikke passer inn. Han vil ha spillere som er ekstremt disiplinerte. Pogba er ikke der. Han flyter litt mer og har en annen måte å spille på. Om det er tilfellet, er det ingen grunn til å beholde ham. Da er det bedre å cashe inn og heller hente spillere som passer Mourinho, sier Henning Berg.

Manchester United åpner Premier League hjemme mot Leicester fredag.