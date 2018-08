TV 2s eksperter har talt: Slik blir Premier League-tabellen denne sesongen.

Mina Finstad Berg, Trevor Morley, Erik Thorstvedt og Jon Hartvig Børrestad diskuterte frem og tilbake på TV 2s 100-timersending fredag og falt til slutt ned på denne tabellen.

Tidligere har Kasper Wikestad, Brede Hangeland, Petter Myhre, Jon Hartvig Børrestad og Jan Henrik Børslid kommet med sine tips på TV 2s Premier League-podkast.

Denne saken er dermed et herlig konglomerat av både TV-sendingen og podkasten. Tabellen ekspertene falt ned på i fredagens 100-timersending, har imidlertid veid tyngst i det endelige tipset.

De forskjellige ekspertenes individuelle tabelltips finner du også i saken.

TV 2s eksperter virker svært samkjørte når det kommer til toppen av tabellen. Manchester City vinner Premier League også denne sesongen, mener alle, foruten Kasper Wikestad, som har Liverpool som sin favoritt.

Samtidig mener absolutt alle eksperter at Cardiff kommer på sisteplass. Mellom der er det plass til mye diskusjon.

TV 2s tabelltips 1. Manchester City

2. Liverpool

3. Manchester United

4. Tottenham

5. Chelsea

6. Arsenal

7. Everton

8. West Ham

9. Wolverhampton

10. Leicester

11. Crystal Palace

12. Fuham

13. Burnley

14. Newcastle

15. Bournemouth

16. Southampton

​17. Brighton

18. Watford

19. Huddersfield

​20. Cardiff



Ekspertene har også plukket ut én spiller på hvert lag som de mener blir ekstra spennende å følge denne sesongen.

1. Manchester City

Plassering forrige sesong: 1. plass

Wikestad: Forrige års ligavinnere. Manchester City havnet 19 poeng foran United forrige sesong og var fullstendig overlegne. De satte en haug av rekorder, så mange at det ikke er vits i å begynne å nevne de engang. Likevel endte de sesongen litt varierende.

Finstad Berg: Det er ekstremt vanskelig ikke sette City først. De har ikke mistet noen viktige spillere.

Thorstvedt: Ikke minst på grunn av Guardiola. Han er så på hugget, nærmest manisk i å drive det laget fremover, og det er ikke snakk om at han vil hvile på laurbærene.

Hangeland: Det er vanskelig å vinne ligaen to år på rad, men jeg tror at de gjør det. På grunn av Guardiola, på grunn av fantastiske spillere og hvordan han ser ut til å alltid være et skritt foran på det taktiske og på spillemønsteret. Og så er det spennende å se. Det naturlige målet til Manchester City nå må jo være å vinne Champions League, så det må jo være et fokus på det. Jeg tror på ingen måte at de blir så suverene som de var i fjor, men de er jo den klare favoritten for meg i hvert fall.

Tabelltips:

Wikestad: 2. plass

Børslid: 1. plass

Myhre: 1. plass

Børrestad: 1. plass

Hangeland: 1. plass

2. Liverpool

Plassering forrige sesong: 4. plass

Wikestad: Nå kan tiden ha kommet for å vinne ligaen igjen for første gang siden 1990.

Børrestad: Det ser nesten litt for bra ut. Nå har de hentet inn flere spillere.

Hangeland: Hvis det er en mann i hele verden som kan plukke av et ego av en spiller, så er det Klopp. Shaqiri var en smart signering. Det blir spennende. Men kan de nå helt opp forbi de lyseblå? Det er jeg litt i tvil om.

Børrestad: Firmino er en nøkkelspiller og gir plass til Salah. Han skal fortsette å jobbe.

Wikestad: Mange mente at de hadde verdens beste angrepstrio forrige sesong. Nå har de kjøpt verdens dyreste keeper og de har verdens dyreste midtstopper. I tillegg har de handlet sentral midtbane. De ser rett og slett ut som et komplett lag med bredde.

Finstad Berg: En del har jo troen på at Liverpool kan ta det i år. Folk forventer at de skal være den store utfordreren. De har et tydelig prosjekt med en trener som har en tydelig filosofi. Det som kan ødelegge for Liverpool er hvis de får en skade på Virgil van Dijk, eller på noen av fronttrioen.

Thorstvedt: Eller på keeperplass...



Børrestad: Man kan jo bare ha en favoritt, men Liverpool er den største favoritten av utfordrerne til Manchester City.



Morley: Folk elsker å bli underholdt og å se flott fotball. Liverpool gjør det. De var fantastiske forrige sesong. Men de vil ikke komme over Manchester City.

Wikestad: Vår mann i Liverpool er Trent Alexander-Arnold. Kanskje fått en litt kortere vei enn man hadde trodd med Clyne ute med skade.

Tabelltips:

Wikestad: 1. plass

Børslid: 2. plass

Myhre: 2. plass

Børrestad: 2. plass

Hangeland: 2. plass

3. Manchester United

Plassering forrige sesong: 2. plass

Wikestad: Nå kan vi lene oss tilbake og finne frem popcornet etter den sommeren her. José Mourinho går inn i sin tredje sesong uten at det nødvendigvis betyr noe. Han har virket enda mer på kanten enn tidligere. Manglende spillere, mangel på spillere, spillere han vil, ha men ikke kan få.

Børslid: Jeg har oppfattet noen ting som jeg synes er interessante. Man er nødt til å se lengre inn i klubben enn til Mourinho. Han er ingen dumming, han har en idé. Han gjør ikke ting i affekt eller fordi han mister det. Når han nå leverer lister med spiller han ikke får, så er det en kritikk til eierne.

Thorstvedt: Det er tydelig at ledelsen mener at Mourinho ikke skal få skvalte og valte med penger slik han vil, for spillere som er på linje med dem man allerede har. Jeg har mer sympati med klubbledelsen enn det fans gjerne har.

Finstad Berg: Supporterne tåler litt konservativ og kjedelig fotball, men da må resultatene være der. Hvis Mourinho klarer å få det beste ut av Romelu Lukaku, Paul Pogba og Alexis Sanchéz, så tror jeg det kan bli ekstremt bra.

Myhre: Mourinho er der på lånt tid, og han vet det.

Morley: Det er to sider av Mourinho. På treningsfeltet kommer han til å være boblende og smilende, helt annerledes enn slik han har vært i media. Jeg har på følelsen at de får en god sesong. Jeg mener de kommer på andreplass, foran Liverpool.

Wikestad: Vår mann?

Børslid: Andreas Pereira har vært knallbra i oppkjøringen. Lagt på seg litt muskler, jobber bra og dekker mye. Spennende.

Tabelltips:

Wikestad: 3. plass

Børslid: 3. plass

Myhre: 3. plass

Børrestad: 3. plass

Hangeland: 4. plass

4. Tottenham

Plassering forrige sesong: 3. plass

Wikestad: Tottenham klarte seg overraskende bra på White Hart Lane forrige sesong. De ender stadig opp som topp fire. Nå skal de spille på nye Tottenham Hotspur Stadium, men med manglende signeringer på overgangsmarkedet.

Børrestad: Jeg tror de skal slite med å bli topp fire. Jeg synes de har en aldrende midtbane som mangler både energi og kreativitet, foruten Eriksen selvsagt.

Thorstvedt: Tottenham har ikke gjort noen ting, men er de likevel overgangstapere? De har jo et dritbra lag. Jeg mener de er bankers på topp fire.

Morley: De mangler den vinnerkulturen. Mye kommer frem til hvordan de takler overgangen til den nye stadion. For meg er de outsidere til å vinne tittelen. Kommer de i gang, så kan de være der. De er et så godt lag. Folk sier Harry Kane hadde et dårlig VM, og likevel komme han hjem med Gullstøvelen!

Finstad Berg: Det er ekstremt spesielt at en toppklubb i Premier League ikke henter en eneste ny spiller i løpet av sommeren. Men de beholdt Harry Kane, Christian Eriksen, og ikke minst Mauricio Pochettino. Spørsmålet er hvor lenge de klarer å beholde disse gutta. Det som taler til Tottenhams fordel er at de er en klubb i harmoni.

Hangeland: Tottenham har ikke de samme musklene økonomisk som de andre topplagene. Men Lucas Moura kan gjerne bli ansett som en ny spiller.

Børrestad: Jeg er enig. Han skal nok inn og starte mot Newcastle. Det blir spennende. Dette kan bli hans gjennombruddssesong.

Wikestad: Lucas Moura er vår mann denne sesongen.

Tabelltips:

Wikestad: 4. plass

Børslid: 6. plass

Myhre: 4. plass

Børrestad: 6. plass

Hangeland: 3. plass

5. Chelsea

Plassering forrige sesong: 5. plass

Wikestad: Chelsea var regjerende ligamestre og fikk en skjev inngang på sesongen. Det var blant annet mange klager på manglende spillerkjøp. Nå er det Sarri på Stanford Brigde.

Myhre: Utvilsomt en meget, meget dyktig trener. Spiller en fotball som er gøy å se på.

Wikestad: Hvilken fotball kan vi glede oss til?

Myhre: Han bygger lag. Han sier tydelig at han er opptatt av de spillerne han har. Der er fokuset hans.

Børslid: Du må jo gjøre gode kjøp, men kanskje er han ganske lik Jürgen Klopp og handler smart og tenker langsiktig. Spørsmålet er om han kan få tid til å bygge noe her. Han har fått Willian til å snu og til å bli i klubben. Han er en fenomenal spiller.

Myhre: Vi glemmer at det viktigste er å utvikle de spillerne man har. Det å skape en enhet som tenker at «det er vi som jobber sammen» er viktig. Sarri har vist at han klarer å komponere et lag og å få spillerne til å se gode ut sammen.

Thorstvedt: De så ikke bra ut i Community Shield, og jeg tror det kan ta litt tid med Sarri. Det kommer til å bli bra, men de vil ikke få en god start. Jeg vil ha de inn bak Tottenham.

Finstad Berg: Jeg vil ha Chelsea inn på tredje, med forbehold om at de ikke selger Hazard til utlandet nå i august, og Sarri klarer å implementere sin fotball tidlig. Jeg vil ha dem foran Tottenham.

Morley: Sarri er en meget klok mann som har lag som spiller sensasjonell fotball. Den viktigste spilleren for meg er Eden Hazard. Det var så viktig at de beholdt ham. Spørsmålet er om det er en fornøyd Hazard eller ikke.

Myhre: Jeg mener at vår mann er Eden Hazard.

Tabelltips:

Wikestad: 6. plass

Børslid: 5. plass

Myhre: 6. plass

Børrestad: 5. plass

Hangeland: 5. plass

6. Arsenal

Plassering forrige sesong: 6. plass

Wikestad: En æra er over med Arsène Wenger. En ny manager, Unai Emery skal ta over. I tillegg koker det i styrerommet der oppe. Dette er en merkelig start for Arsenal. Men vi må ikke ta livet av alt håpet til supporterne, for sportslig ser det bedre ut enn på lenge.

Børslid: Wenger gjorde jo noen ting som jeg synes var mer enn småsexy, for eksempel Pierre-Emerick Aubameyang. Men virkeligheten er jo den at han ser livsfarlig ut hver gang han er i nærheten av kassen.

Myhre: Han er en fantastisk spiller.

Børslid: Han kan komme til å score enormt med mål. Da har kanskje Arsenal den spissen de trenger allerede fra sesongstart. I tillegg har vi Özil som har tatt farvel med Tyskland, og han ser glad ut. Hvis han er glad og brenner for dette, så er han fantastisk.

Myhre: Det er avgjørende. Det var rett å skifte manager. Det tror jeg rent sportlig sett var positivt. En litt annen type og litt mer krevende.

Wikestad: Kontringsfotballen til Emery har vært helt fantastisk. Jeg tror man kan finne litt tilbake til «The Arsenal Way» å kontre på.

Myhre: Det blir større variasjon nå i forhold til hva det var under Wenger.

Wikestad: Lichtsteiner ser spennende ut. De har forsterket med flere spillere.

Myhre: Jeg tror Torreira er en god signering, få inn en vaktbikkje på midten der.

Finstad Berg: Det er ekstremt vanskelig å tippe Arsenal i år. Emery er en solid trener, og de har gjort en del interessante signeringer.



Morley: Jeg er usikker på om de kommer til å gjøre det bedre enn forrige sesong.

Wikestad: Spennende med Arsenal. Hvem er vår mann?

Myhre og Børslid: Aubameyang.

Tabelltips:

Wikestad: 5. plass

Børslid: 4. plass

Myhre: 5. plass

Børrestad: 4. plass

Hangeland: 6. plass

7. Everton

Plassering forrige sesong: 8. plass

Wikestad: Et lag som handlet nesten gud og hvermann forrige sesong, med et aldrende forsvar, ingen spiss og langtidsskader som svekker de.

Børrestad: Nå må det en ryddejobb til i Everton.

Hangeland: De fikk en respektabel plassering, men det kunne ha endt med nedrykk. Kanskje det endelig er duket for at Sigurdsson kan spille der han vil.

Børrestad: Jeg føler at Everton skal være nummer 7 og presse på eliten, men de er et spørsmålstegn.

Finstad Berg: Everton har investert. Hvis Everton har mål å avslutte på topp 6, vil til Europa og så videre, så handler det også om at du må kunne tro på en treners prosjekt og gi det tid og kontinuitet. Det er en kjip, negativ trend i mange klubber at hvis man sparker treneren så er det greit.

Morley: Jeg er positiv om Everton, og jeg har på følelsen at de også har litt mer penger nå. De lever i skyggen av Liverpool. Jeg tror de får en god sesong.

Wikestad: Vår mann i Everton: Tom Davies.

Tabelltips:

Wikestad: 7. plass

Børslid: 9. plass

Myhre: 7. plass

Børrestad: 7.plass

Hangeland: 7. plass

8. West Ham

Plassering forrige sesong: 13. plass

Wikestad: De har brukt sommeren godt. Ny manager. Utrolig spennende. Og så har de kjøpt en hel buss med spillere.

Myhre: Det beste må være Manuel Pellegrini. Det er noe trygt og godt ved han og det trenger West Ham.

Børslid: Pellegrini har forutsetningene for å kunne sy alt sammen.

Myhre: Og West Ham trenger en slik type leder.

Børslid: Når West Ham er i medgang med supporterne og klubben sin, så er det gøy. Da koser vi oss.

Wikestad: På vår mann har jeg skrevet Felipe Anderson.

Børslid: Jeg ville ha sagt Marko Arnautovic.

Tabelltips:

Wikestad: 9. plass

Børslid: 7. plass

Myhre: 8. plass

Børrestad: 8. plass

Hangeland: 10. plass

9. Wolverhampton

Plassering forrige sesong: Opprykk fra Championship

Wikestad: Siden sist vi så Wolverhampton oppe har de vært nede i League 1. De har fått nye kinesiske eiere. De har også flere portugisiske spillere i stallen enn Porto. Leeds anmeldte de forrige sesong etter å ha møtt dem.

Thorstvedt: Jeg tror de kommer på 7. plass. De var kanskje det beste laget som noen gang har vært i Championship. De var kjempegode. Jeg har tro på prosjektet, og tror de kan slå til allerede denne sesongen.

Morley: Jeg hater å være enig med Erik, men jeg er tilbøyelig til å være enig. De har en fantastisk manager og noen skikkelige kvalitetsspillere. De har masse penger og superagent Jorge Mendes i ryggen. De er gode. Det er trygt å legge de midt på tabellen, men jeg tror de er bedre enn som så.

Børrestad: At de skal bli nummer én-laget bak eliten på topp seks der, det klarer jeg ikke se for meg. Det er friskt meldt.

Myhre: Jeg er ekstremt spent på dette Wolves-laget.

Wikestad: Jeg tror de kan være med i sjiktet bak 6. plassen. Vår mann blir Rúben Neves. Han var årets spiller i Championship i fjor og hadde årets mål i engelsk fotball, mener jeg. Nå skal han spille Premier League og vi gleder oss til det.

Tabelltips:

Wikestad: 8. plass

Børslid: 10. plass

Myhre: 14. plass

Børrestad: 14. plass

​Hangeland: 13. plass

10. Leicester

Plassering forrige sesong: 9. plass

Wikestad: Leicester hadde sin dag i solen for noen år siden. Etter det har det vært spillere ut. Mange trodde Claude Puel skulle få sparken, men han er der enda. Det virker som om de har hentet mye i sommer og at de har gjort noen gode signeringer.

Børslid: Harry Maguire i midtforsvaret blir bare bedre og bedre. Han ser jo ikke ut som en fotballspiller, han ser ut som et kjøleskap.

Myhre: Men Leicester er et lag jeg synes er vanskelig å plassere.

Børslid: Jeg tror de havner som en av de fem lagene bak topp seks.

Wikestad: Vår mann: Demarai Gray.

Børslid: Harry Maguire for meg.

Tabelltips:

Wikestad: 10. plass

Børslid: 8. plass

Myhre: 12. plass

Børrestad: 9. plass

Hangeland: 14. plass

11. Crystal Palace

​Plassering forrige sesong: 11. plass

Hangeland: Jeg tror at Crystal Palace kunne blitt en topp 10-kandidat, kanskje til og med topp 7-kandidat, hvis de hadde hatt penger. De har et lite budsjett og bygger nye tribuner på stadion, betaler avbetalinger på forskjellige spillere.

Men det viktigste i tillegg til Roy Hodgson, er Zaha. Han er kanskje den viktigste enkeltspilleren for noen lag i Premier League. Han er fantastisk. De er veldig avhengige av at han holder seg frisk. Sørloth kan også bli en viktig spiller. Han scoret ett mål i oppkjøringen, det er viktig. Han er avhengig av å score mål.

Fisntad Berg: Jeg tror de havner rundt 15.-16. plass.

Morley: Jeg kan ikke se for meg at de står i fare for å rykke ned. Jeg tror de havner rundt midt på tabellen. Mellom Leicester og Fulham.

Wikestad: Vår mann, da?

Børrestad: Vi har jo Zaha som er den store stjernen..

Hangeland: Sørloth må jo være vår mann.

Wikestad: Jeg har Aaron Wan-Bissaka på lappen min.

Tabelltips:

Wikestad: 12. plass

Børslid: 11. plass

Myhre: 9. plass

Børrestad: 10. plass

Hangeland: 12. plass

12. Fulham

Plassering forrige sesong: Opprykk fra Championship

Wikestad: Fulham har vært en berg- og dalbane. De rykket jo opp på Wembley.

Hangeland: De spilte fantastisk og effektiv fotball, men jeg tror de må gjøre noen endringer for å spille i Premier League. De kan fort bli kontret på. De har spilt veldig fin fotball i sesongoppkjøringen, signert flere gode spillere og de er en av vinnerne på overgangsmarkedet. Men det viktigste er balansen i laget.

Thorstvedt: Jeg er spent og entusiastisk. De har handlet mye, men ser ut til å ha handlet ganske fornuftig. Jeg har en god følelse. Bak Everton, men foran de andre.Finstad Berg: Det har jo skjedd to ting på overgangsmarkedet. De har hentet Mitrovic permanent etter han var på lån hos de i fjor. Lykkes veldig godt med Fulham i Championship, scoret mye. Jeg synes han så bra ut i VM. Er en spisstype jeg tror kan skape mye trøbbel.

Morley: Jeg tror at nå som de har kommet til PL og har så mye penger så føler de at de må bruke de. De spilte kjempebra forrige sesong. Det er mange nye fjes som kommer inn på samme tid, mye ukjent. Det kan ødelegge rytmen i laget deres. Du kommer på trening og plutselig er det 12 nye menn du aldri har sett der. Er du i startelleveren eller ikke?

Thorstvedt: Plutselig kommer det til å gå syke rykter om hva de andre spillerne tjener. Dette er et lag som havnet bak Cardiff i forrige sesong, det må vi huske.

Finstad Berg: Fulham har jo gått ett, to hakk høyere. Hentet inn spillere som har vært linket til Barcelona tidligere. Det er veldig spennende hvordan det slår ut.Morley: Jeg tror Fulham var sterke før, og at de er sterke nå. Enda et London-lag. En del derby-kamper for Fulham. Ikke mange av de kampene hvor de er favoritter. Jeg tror det kan bli tøft for Fulham. De ender ikke opp på øvre halvdel. De er vanskelige å plassere.

Wikestad: Vår mann er Ryan Sessegnon.

Tabelltips:

Wikestad: 14. plass

Børslid: 15. plass

Myhre: 16. plass

Børrestad: 16. plass

Hangeland: 15. plass

13. Burnley

Plassering forrige sesong: 7. plass

Wikestad: Burnley er i Europa for første gang på nesten 70 år. De endte på en 7. plass etter at de fleste tippet de på nedrykk. Frosterket med få, men kloke forsterkninger.

Myhre: Ja, men det spørs om det er mange nok. De hadde en tøff sesong i fjor. Det blir krevende med den spillestilen de har også, og nå har de Europa League i tillegg. Grunnen til at de klarte seg så bra i fjor var at de holdt det så tight bak der.

Wikestad: Matěj Vydra kom. Ble toppscorer i Championship forrige sesong. Han gir jo litt annet enn de andre spissene til Burnley, fart blant annet.

Wikestad: Vår mann i Burnley. Jeg har skrevet Matěj Vydra.

​Tabelltips:

Wikestad: 15. plass

Børslid: 14. plass

Myhre: 13. plass

Børrestad: 13. plass

Hangeland: 8. plass

14. Newcastle

Plassering forrige sesong: 10. plass

Wikestad: Et annet lag som blir spennende å se.

Myhre: ... Apropos kaos...

Wikestad: Rafa Benítez fikk ikke spillere, men klarte å holde de inn til en 10. plass. Nå får han ingenting av Mike Ashley. Nå stiller de heller ikke opp på mediedagen til Sky Sports hvor de skal ta bilder til lagoppstillingene. Jeg tror ikke at Mike Ashley ser dette gulloddet. Rafael Benítez er en av de beste trenerne i Europa.

Finstad Berg: Jeg forstår at det er mye frustrasjon. Bénitez er en fantastisk trener, men har tøffe kår.

Myhre: Forventningene er ikke altfor høye.

Wikestad: Det er åpenbart at Benítez ikke får det han trenger.

Myhre: Det er ikke helt mørkt her altså, de ser solide ut. I sum ser det lysere ut før denne sesongen enn før forrige sesong.

Wikestad: Vår mann: Kenedy.

Tabelltips:

Wikestad: 13. plass

Børslid: 17. plass

Myhre: 10. plass

Børrestad: 11. plass

Hangeland: 9. plass

15. Bournemouth

Plassering forrige sesong: 12. plass

Wikestad: Bournemouth slet lenge forrige sesong, men de kom seg etterhvert godt oppover på tabellen. Joshua King ble toppscorer.

Børrestad: Jeg synes det er utrolig kult at de er i Premier League. Det er sjarmerende. Men når skal vi begynne å kreve mer av dem?

Hangeland: Det er interessant å merke seg spillestilen deres, men de er naive. De prøver å spille på en måte som om de er et topplag, men det er de ikke. Det er kult at noen tør å gjøre det på den måten. De spiller med alle mann i angrep.

Wikestad: De er likevel ekstrem tro til sin filosofi. De rykker heller ned enn å rikke ved den.



Hangeland: Hvis de virkelig hadde åpnet pengesekken og brukt noen millioner kunne laget ha blandet seg inn helt i toppen. De spiller jo på en topplagsmåte. Hvis lag som Bournemouth hadde gått litt fra konseptene og begynt å bruke penger fordi en skal opp og gjøre en «Burnley» liksom, så er det ofte der det går galt. Det er en advarende pekefinger. De skal opp og slåss med de store og hvis de da ikke lykkes og har gått fra sin filosofi, så er det farlig.

Wikestad: Og så har de to nysigneringer. Diego Rico fra Leganés snakkes om som et kupp, og så har de signert David Brooks.

Hangeland: Joshua King etablerte seg som en viktig Premier League-spiller for Bournemouth. Motstanderne ser opp for han, så nå må han fortsette den gode utviklingen.

Børrestad: De jeg tenker på som «three star men», er Joshua King, Lewis Cook og Nathan Aké.



​Wikestad: Vår mann: Lewis Cook. Kåret til årets unge spiller I Championship og var forgudet av fansen.

Tabelltips:

Wikestad: 17. plass

Børslid: 12. plass

Myhre: 15. plass

Børrestad: 15. plass

Hangeland: 11. plass

16. Southampton

Plassering forrige sesong: 17. plass

Wikestad: Virgil van Dijk gikk midt i sesongen for Southampton. Men nå har de hentet en nordmann! Moi.

Myhre: Nå kommer han dit og de har betalt mye for han. Det er bra.

Wikestad: Mange av de offensive spillerne har sviktet.

Myhre: Ja. Southampton synes jeg er vanskelig å plassere. De selger de gode hele veien. Jeg skjønner de salgene. De får så mye penger for spillerne de har solgt. Men da skurrer ambisjonene om topp seks. De kan godt ønske det, men det er ikke realistisk.

Thorstvedt: Det var nesten et under at det ikke ble nedrykk forrige sesong, og jeg kan ikke se at det har skjedd så veldig mye. Jeg tror de vil få slite igjen.

Morley: De må under Bournemouth og Burnley. Jeg tror også de skal få det tøft.

Wikestad: Vår mann?

Myhre og Børslid: Mohamed Elyounoussi.

Tabelltips:

Wikestad: 11. plass

Børslid: 13. plass

Myhre: 11. plass

Børrestad: 12. plass

Hangeland: 16. plass

17. Brighton

Plassering forrige sesong: 15. plass

Børrestad: Chris Hughton har gjort en fantastisk jobb. En av Englands beste gentlemen.

Hangeland: Han har signert en haug med spillere, men mange av de er ukjente.

Wikestad: De har hentet ganske mange og har en fantastisk historie. For 20 år siden så det ut som at de skulle legges ned. Nå har de en nydelig stadion med særpreg, det synes jeg er fantastisk.

Fintad Berg: Jeg mener de må rett over Watford. men de vil være i nedrykkstriden.

Hangeland: Vår mann blir fort Glen Murray. En målscorer og nydelig fyr.

Tabelltips:

Wikestad: 18. plass

Børslid: 19. plass

Myhre: 17. plass

Børrestad: 17. plass

Hangeland: 17. plass

18. Watford ​

Plassering forrige sesong: 14. plass

Wikestad: Watford. Også et lag som har en tendens til å skifte managere.

Myhre: Igjen har vi et konsept som er utenom det vanlige. Spillere som flytter mellom klubbene og managere som sparkes og ansettes. Trender forandrer seg. Jeg mener at trenere som gjør det bra bør behandles med respekt. Trenere som har gjort det bra i Watford har blitt sparket. Men de har utrolig gode speidere og de er flinke til å ta vare på spillerne sine.

Wikestad: Vår mann er Gerard Deulofeu.

Tabelltips:

Wikestad: 16. plass

Børslid: 16. plass

Myhre: 18. plass

Børrestad: 18. plass

Hangeland: 18. plass​

19. Huddersfield

Plassering forrige sesong: 16. plass

Wikestad: Mange hadde trodd at Huddersfield skulle rykke ned forrige sesong, men de holdt seg.

Børrestad: Huddersfield har det i seg. De kan klare å riste av seg de store.

Wikestad: Og så har de en fantastisk stadion! De har hentet noen spillere.

Børrestad: Og så har de jo en spiller vi liker, Alex Prichard. Det er vår mann.

Tabelltips:

Wikestad: 19. plass

Børslid: 18. plass

Myhre: 19. plass

Børrestad: 19. plass

Hangeland: 19. plass

20. Cardiff

Plassering forrige sesong: Opprykk fra Championship

Wikestad: Neil Warnock. Hans åttende opprykk.

Hangeland: Taktisk er han sjanseløs. Han setter opp formasjoner, men uten detaljer i det taktiske konseptet. Han gikk ofte rundt på trening og bare snakket i telefonen. Er utdannet tånegl-spesialist, som kanskje er den laveste stillingen du kan ha i en engelsk fotballklubb. Han hadde også en feide med Pep Guardiola i fjor. Entustiastisk publikum. De har Bournemouth, Newcastle og Huddersfield i de første kampene. Men så har de Arsenal, Chelsea, City og Tottenham i de neste kampene, så de er nødt til å plukke noen poeng i begynnelsen.

Morley: Warnock har gjort en kjempejobb med å rykke opp. Han er «old scholl», og selv om han er ikke siste mote, så gjør han en fantastisk jobb. Å ta dem opp i Premier League med det budsjettet de har, er utrolig. Jeg aner ikke hvordan de klarte det. Men de er nok de største favorittene noen gang til å rykke rett ned igjen.

Finstad Berg: Det jeg er mest sikker på denne sesongen, er at Cardiff skal ned.

Hangeland: Vår mann må bli Neil Etheridge. Han alene er en av grunnene til at Cardiff rykket opp forrige sesong.

Tabelltips:

Wikestad: 20. plass

Børslid: 20. plass

Myhre: 20. plass

Børrestad: 20. plass

Hangeland: 20. plass