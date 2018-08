Mange benytter sjansen til å leve ut bildrømmen når de skal leie bil på ferie.

Det frister å unne seg litt ekstra, samtidig som prisnivået gjerne er noe helt annet enn man er vant til hjemmefra.

Men – det kan også bli fryktelig dyrt, noe en britisk turist i Dubai har fått erfare.

Tøyde grensene på feil sted

Han slo skikkelig på stortromma og leide seg i en Lamborghini Huracan i ferieparadiset. Med fine veier og mange øde strekninger er det en bil man virkelig kan få satt på prøve i Dubai. Men dessverre valgte denne karen å teste grensene på helt feil sted.

Grytidlig på morgenen 31. juli ble han nemlig tatt gjentatte ganger i fotobokser på åttefelts-veien Sheikh Zayed Highway, over en periode på fire timer.

Dette er normalt sett en av de mest trafikerte veiene i Dubai. Men på denne tiden av døgnet er trafikken naturligvis begrenset, det utnyttet briten til fulle.

Opel tatt i fotoboks – ble målt til 696 km/t

Når du setter deg inn bak dette rattet kan det helt klart være fristende å dra på litt ekstra...

Måtte legge igjen passet...

Ifølge det engelske nettstedet express.co.uk ble han fotografert i hastigheter fra 126 til 230 km/t. Og fartsgrensen her er på 80 km/t...



Fotoboks-bonanzaen skal til sammen ha kostet 36.000 pund, eller rundt 380.000 kroner.

Det hører med til saken at det etter lokal lovgivning er slik at det er eier av bilen som er ansvarlig for bøtene, ikke sjåføren. Men i dette tilfellet måtte han legge igjen passet sitt hos bilutleiefirmaet, som ekstra sikkerhet. Og det får han neppe tilbake før han har gjort opp for seg...

LES OGSÅ: To av tre svensker slipper unna fotoboks-bot

Se video: Disse råskinnene er på tur i Norge