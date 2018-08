Volvo var kjent som en ganske konservativ bilprodusent i mange år. Et merke som i all hovedsak bygde solide, sikre og gode biler for middelklassen.

Kjøperne var nok kanskje også litt av det konservative slaget. De visste hva de ville ha – og de fikk det. Slik sett passet det bra.

Men verden forandrer seg, og det samme gjør bilindustrien. Nye krav, nye normer og nye trender driver verden framover. På godt og vondt.

Volvo så hva som kom og gjorde forberedelser for nye tider. Nemlig for mindre, lettere, mer miljøvennlige biler – og ikke minst forhjulsdrift.

En femdørs kombi var noe helt nytt fra Volvo. Det samme var forhjulsdrift.

Skulle brøyte vei for framtiden

Først ut som en slags spydspiss og prøveklut var tredørsbilen Volvo 480. En kul, sporty og ikke minst helt annerledes bil enn hva vi hadde sett fra den kanten. Oppstartproblemer og kvalitets-brister gjorde at den helt store suksessen uteble.

I 1988, litt forsinket, kom oppfølgeren – bilen som virkelig skulle lede Volvo-folket inn i en helt ny retning: Volvo 440. Det var mange som lurte på hva i alle dager dette var. En ting var designet, som ikke ble møtt med de største lovordene. Men en så liten Volvo? Med forhjulsdrift? Dette krevde omstilling!

Som de fleste andre volumprodusentene jobbet også Volvo parallelt med flere modeller. En av disse begynte de på allerede i 1978. Det var den som skulle ende som 440.

To år ut i prosjektet var den aller første prototypen klar. Selv om denne først og fremst skulle være en testklut for diverse mekaniske ting, hadde den en rekke trekk som vi finner igjen i 440.

Svenskene bestemte seg for å skille ut deler av prosjektet til sitt datterselskap i Nederland i 1982, og der fortsatte jobben med å utvikle 400-serien.

Husker du denne Volvo-klassikeren? ​

Volvo forsøkte å gi den familielikheter fra resten av Volvo familien, både på design og modellbetegnelser.

Sikter mot stjernene

Prototypen hadde flere av egenskapene som Volvo jaktet på. Den var forhjulsdrevet, hadde god innvendig plass i forhold til fysysk størrelse og den hadde gode kjøreegenskaper.

Volvo tenkte stort da de planla den modellen. Faktisk tenkte de så stort at de ga prosjektet navnet «Galaxy». Ganske enkelt for at de siktet mot stjernene...

Galaxy-prosjektet resulterte til slutt i to modellserier; foruten 440 også den større og mer suksessfulle Volvo 850, som etterhvert ble til V og S 70 – og som ble en av Volvos viktigste modeller gjennom tidene.

Men først ut var altså 440. Den ble lansert sommeren 1988, som en halvkombi med fem dører som skulle kjempe om kundene i mellomklassen.

Konkurrentene var biler som Ford Sierra, Opel Vectra og Peugeot 405.

Volvo 440 hadde delt baksete, midtkonsollen var vendt mot føreren, mens formen knyttet den mot 700-serien, med tilnærmet vertikale karosserisider og høye sideruter.

Volvo Amazon: Denne la grunnlaget for Volvos suksess ​

Volvo 440 er ikke Volvos mest sexy modell, men like fullt en svært viktig bil.

Ikke veldig sexy

Motorene strakk seg fra 1,6 til 2,0 liter, inkludert en turbomotor på 1,7 liter. Alle utviklet fra samme motorfamilie og med bakgrunn fra franske Renault.

I kjent Volvo-stil dukket det også opp flere framtidige sikkerhetsløsninger.

ABS-bremser kom som ekstrautstyr i 1989, i 1991 introduserte de kollisjonsputer og beltestrammere, og i 1994 fikk modellen Volvos sidekollisjonsbeskyttelse kalt SIPS.

Bilen ble produsert i fabrikken i nederlandske Born, hvor de også produserte Volvo 340/360 og 480.

For Marianne (24) er det kun Volvo som gjelder

I 1989 kom Volvo med ytterligere en variant av 400-serien, 460, som var en ti centimeter lenger sedanversjon av 440. En modell litt konservative Volvo-kjøpere hadde etterspurt. Når 340 / 360 serien forsvant fikk man frigjort kapasitet til denne.

440 fikk leve i åtte år. Produksjonen opphørte i 1996, og den ble erstattet av nye Volvo S40 og V40.

Volvo-kundene savnet en firedørs sedan. Det fikk de med 460 i 1989.

Volvo 440 verken var eller er Volvos mest sexy modell, men den solgte slett ikke så aller verst. Det aller viktigste var nok jobben bilen gjorde med å «gå opp løypa» for andre og større Volvo-suksesser, med forhjulsdift og etter hvert også firehjulsdrift.​​

Send SMS med VOLVO18 til 2205 – og du får bladet rett hjem i postkassen.

Modellen vil neppe oppnå samme popularitet eller klassikerstatus som PV, Amazon, 240 og 740. Mange mener at Volvo uten bakhjulsdrift ikke er "ekte" Volvo.

Men jobben 400-serien gjorde var like fullt viktig: Den snudde opp ned på Volvos måte å lage biler på.

Les også: Dette er verdens mest berømte Volvo

Vil du lese mer om klassisk Volvo?

Da bør du bestille vårt magasin VolvoKlassiker. Det byr på 100 sider om kun én ting: Nemlig klassisk Volvo. Fra starten i 1927, og helt opp til 2000-tallet. Reportasjer, intervjuer, bildeserier, småstoff og kuriosa.

Bestill via SMS

Du sender VOLVO18 til 2205. Så enkelt er det. Det koster 99 kroner + 15 kroner i porto, det belastes telefonregningen og du får bladet rett hjem i postkassen i løpet av noen dager.

Les også: Denne skulle vært oppfølgeren til P1800

Video: Dette er også en Volvo-klassiker!

​