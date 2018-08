Kvinnheringen Svein Ingvald Opdal (71) er en mann som går nye veier når det gjelder å demonstrere mot cruisenæringen i Norge, skriver Bergens Tidende.

Etter at han la ut et nakenbilde av seg selv på Facebook har han fått mye oppmerksomhet i mediene, og telefonen har ikke stått stille.

– Jeg trodde ikke det skulle ta sånn av. Jeg har blitt ringt fra land og strand, og det er også en del privatpersoner som har ringt meg og sagt at de er veldig enige, sier han, til TV 2.

Reaksjon

Opdal har feriert på hytta i Olden i Nordfjord i sommer, og har reagert på den store trafikken av cruiseskip som kommer inn i fjorden.

– Da vi kom opp onsdag forrige uke ble vi møtt av tre gigantiske cruiseskip, sier han, og forteller at de fikk opplyst at det hadde vært tilsammen 11.500 turister i Olden og Loen.

I løpet av uken kom det flere cruiseskip innover, og til slutt tok frustrasjonen overhånd for 71-åringen.

– Søndag morgen stod jeg opp og stakk hodet ut av døra på hytta, og da så jeg at det lå et cruiseskip på leden og ytterligere et ved kaia. «Dette går jo over alle støvelskaft», sa jeg til kona. Dette var skip nummer seks og syv av denne dimensjonen den uken, forteller han.

Opdal, som ikke var påkledd for øyeblikket, stelte seg opp og ba kona ta et bilde han kunne legge ut i protest.

– Så det er ikke noe som er planlagt, det er en reaksjon på det jeg ser der oppe, sier han.

Svein Ingvald Opdal (71) Foto: Privat

Utslipp

Svein Ingvald Opdal understreker at han ikke protesterer mot turisme i seg selv.

– Jeg er ikke mot turisme, tvert i mot, men jeg er for en turisme som er bærekraftig, hvor lokalsamfunnet klarer å ta i mot, og at folk legger igjen penger.

71-åringen sitter i kommunestyret i Kvinnherad i Hordaland for MDG og er opptatt av hvordan cruisebåtnæringen bruker landskapet og nærmiljøet. Han forteller at de ser resultater av de store skipene.

– Det er CO2-utslipp, drivstoff og tungolje, og det er 3000 mennesker som gjør fra seg, og de spiser og det blir en del søppel, sier han.

Men det er ikke bare forurensningen han reagerer på. Han sier at det også tydelig merkes når det kommer så mange turister til små steder som Olden.

– De er velkomne, men når en bygd med kapasitet til 500 blir invadert av 3000, har det konsekvenser for de som bor der, sier han.

Opplever mer trafikk

Opdal forteller at han er i Olden hvert år, og sier han har inntrykk av at det har blitt mer cruiseskip-trafikk med årene.

– Det er jo en måte å komme inn i fjordene og til de nasjonale verdiene vi har, på en veldig billig måte, og de som tjener på det er cruiseskipene, rederne og de som eier dette, sier han, og påpeker at mange av skipene er registrert i utlandet.

– Så er spørsmålet hvor mye vi skal finne oss i i Norge, for å underholde folk og milliardærer i andre deler av verden, når det blir lite igjen til oss selv.