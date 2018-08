Sommerferien er ubønnhørlig over for de fleste av oss. Nå gjelder det å omstille seg til hverdagen igjen – og kanskje begynne å drømme litt om neste års sommerferie.

I den forbindelse kan du jo ta en nærmere titt på disse bildene og videoen under – av Volkswagens nye campingbil. Den har tidligere blitt vist under konseptnavnet California XXL. Nå er det klart at den skal hete Grand California – og at den debuterer på Düsseldorf Caravan Salon i Tyskland, senere i august.

By-bobiler

VW har lange tradisjoner med campingbiler. Det startet med den såkalte hippiebussen, og har fortsatt med en rekke spesialmodeller, beregnet på de som liker å dra på tur, uten å kjøre rundt i en diger bobil.

De siste årene har også by-bobilene kommet for fullt. I praksis store varebiler, ombygget til kompakte bobiler.

Det svarer Volkswagen på med Grand California. Her har de tatt utgangspunkt i sin store varebil Crafter, og laget en bil som virkelig skiller seg fra mengden.

Se hva som dukket opp utenfor kjøpesenteret ​

Her handler det om å utnytte plassen optimalt, blant annet med senger i to etasjer.

To meter kjøkkenbenk

California XXL er nesten seks meter lang. Det gir et godt utgangspunkt for å lage et smart og innholdsrikt interiør.

Her får du over to meter ståhøyde, sitte- og spiseplass til fire, bad med dusj og toalett og et innholdsrikt kjøkken.

Det er også to meter kjøkkenbenk og ikke mindre enn to kjøleskap.

Slik camper du med stil

Konseptbilen har både forhøyet tak og et ekstra påbygg bakerst. Det siste skal være borte på produksjonsklar bil.

Gulvvarme

Badet er forresten "uttrekkbart". Det tar lite plass når du ikke bruker det.

Fryser og koketopp er også på plass. Et magnetisk krydder-rack holder orden på sakene. I tillegg er det utfellbare skjærefjøler og skap til tallerkener og bestikk. I biler som dette handler det i stor grad om å utnytte plassen optimalt.

På kalde dager kan du skru på gulvvarmen, det er også varme i de to meter lange sengene.

Mange av funksjonene i bilen styres via en app. VW har også jobbet med den innvendige belysningen. Slik trenden er på mange personbiler nå, kan du velge mellom flere ulike farger.

Campingvogner blir ikke mye tøffere enn dette

Badet er "uttrekkbart" – og byr på nok plass til både toalett og dusj.

Se video av California XXL under: