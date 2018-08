Videre til finale på 1500 meter til tross for fall

Se fallet i videovinduet øverst på siden! (Video med tillatelse fra NRK)

På den nest siste runden gikk det galt for Filip Ingebrigtsen da en løper lenger fremme i feltet gikk i bakken.

Men på mesterlig vis lot ikke 25-åringen seg affisere etter selv å ha truffet bakken da han kjempet seg tilbake i feltet og spurtet inn til tredjeplass og finalebillett på 3.40,88.

Måtte få legehjelp

– Jeg hadde litt flaks. Jeg kom meg kjapt opp igjen, og tenkte egentlig ikke på å stoppe. Jeg prøvde å ta det gradvis, og heldigvis var ikke de andre så smarte at de rykket. Og så ga de meg andreposisjon inne ved listen, så de gjør det litt lett for meg. Men det er klart at det koster å falle og hente det inn igjen. Jeg er bedre enn jeg noen gang har vært, og det redder meg litt i dag, sier Filip Ingebrigtsen, gullvinner fra 1500-meteren i EM for to år siden, til NRK.

Under intervjuet blir Ingebrigtsen klar over at han blør fra leggen.

– Oi oi, var det så gale? Det må jo sys det. Det er jo rett inn til beinet, jeg må stikke til legen, jeg.​

Imponert pappa

En oppjaget og meget fornøyd pappa Gjert Ingebrigtsen møtte TV 2 etter at alle sønnene hadde kommet seg videre fra forsøksheatet, men likte ikke helt kuttet Filip hadde pådratt seg.

– Jeg var litt overrasket da jeg så hvor alvorlig det var. Jeg håper Ove (lege Ove Talsnes journ.anm) fikser det, sier Gjert, som avslører at han diskuterte med konen tirsdag kveld at Filip ville klare å ta seg videre selv med et fall.

– Filip er en av verdens desidert beste løpere på 1500 meter for tiden. Han klarer å løpe inn de sekundene der. Han er så ufattelig mye bedre enn resten av gjengen.

Alle brødrene trygt videre

Henrik Ingebrigtsen gikk selv videre fra sitt forsøksheat etter å ha kommet i mål til tredjeplass på tiden 3.49,54.

– Det er det som er risikoen med å springe forsøk og ligge så langt bra, sier Henrik Ingebrigtsen, som er imponert over broren, til TV 2.

Yngstebror Jakob tok seg også til finalen med en rå prestasjon i sitt forsøksheat. 17-åringen løp kontrollert inn til andreplass på 3.40,81.

– Jeg kunne vunnet løpet i dag om det var om å gjøre, men jeg tror han briten også ville vinne. Da var det bare å chille og forberede seg til finalen, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Det snakkes naturligvis om muligheten for at vi kan få tre blad Ingebrigtsen på pallen i fredagens finale. Pappa Gjert holder imidlertid beina trygt på bakken selv om han er selvsikker.