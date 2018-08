Det bekrefter klubben på sine nettsider.

Den tunisiske angrepsspilleren kommer fra svenske Elfsborg.

Ifølge Aftonbladet betaler RBK 12 millioner kroner for Jebali.

Han er opprinnelig midtbanespiller, men har spilt på begge kantene, og i det siste har han også operert som midtspiss for et underpresterende Elfsborg.

26-åringen står bokført med fem mål og fem målgivende pasninger denne sesongen.

Jebali har skrevet under en fireårskontrakt med trønderne.

– Det er en av Skandinavias største klubber, så det er en glede for meg å komme hit. Jeg følger mine drømmer, så da er det perfekt for meg å komme hit til Rosenborg, sier spilleren selv til rbk.no.

– Ikke konkurrent til Bendtner og Søderlund

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror ikke Jebali er hentet som Bendtner og Søderlund-konkurrent.

– Slik jeg ser det, er ikke Jebali en direkte konkurrent til Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund. Dette er en spiller som kan bekle mange roller og som nok heller skal komplementere spissene.

– Personer jeg har snakket med i Sverige forteller at han er klart best i en 10'er-rolle bak spissene. Det er også her jeg tror RBK har tiltenkt at han skal spille. De har ikke så altfor mange offensive midtbanespillere eller indreløpere som er fratatt defensivt ansvar. De har manglet litt kreativitet, spesielt nå når de har hatt vingene sine skadet.

Mathisen forteller at Lerkendal-publikumet har grunn til å glede seg over nysigneringen.

– Han har vært Elfsborgs beste spiller i år. Han er veldig god teknisk, og ganske effektiv i spillestilen, selv om han kan være litt ustrukturert og «rotete». Toppnivået hans er ekstremt høyt.

Tunisieren kan bli spilleklar allerede til helgens hjemmemøte med Stabæk.

Ifølge svenske Fotbollskanalen var både FC København og Sparta Praha interesserte i angriperen.

Rosenborg ligger to poeng bak Brann med 13 serierunder igjen av årets eliteserie.