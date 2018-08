Det var da Ole Morten Ersland (36) skulle på jobb ved 14-tiden mandag, at han tok bilde av den noe uheldige parkeringen til en parkeringsvakt.

– Det er litt tragikomisk, sier Ersland til TV 2.

Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken.

Har sett det flere ganger

Selv kjører 36-åringen scooter til jobben på Sykehuset Østfold på Kalnes. Han forteller at det som regel ikke er noe problem å få parkeringsplass for tohjuling.

Han mener likevel at det er uheldig at parkeringsvakten parkerer på plassene for tohjuling.

– Det de gjerne gjør når de setter bilen der, er å gå runden for å skrive ut bøter. Da blir det litt feil at jeg skal måtte lete etter andre plasser fordi en bil står parkert på MC-parkeringen, sier han, og legger til:

– Jobben deres er jo å passe på at andre parkerer riktig.

Ersland hevder at han har sett at parkeringsvakter har parkert på denne måten flere ganger.

Ole Morten Ersland synes det er tragikomisk at parkeringsvaktene feilparkerer når de skal kontrollere andre. Foto: Privat

– De har daglige rutiner hvor de kontrollerer hvert område, for det er store områder, så da kjører de bil fra plass til plass.

Brudd på rutiner

Driftsdirektør i APCOA Parking (tidligere Europark), Carl-Erik Martinsen, sier til TV 2 at parkeringen er et brudd på interne rutiner, men at den ikke er ulovlig.

– Vi er fullstendig klar over at det ser dumt ut. Det er et brudd på våre interne rutiner, men i prinsippet er det våre områder vi håndhever, så vi har ikke gjort noe ulovlig, sier han, og legger til:

– Vi prøver jo å parkere på rett måte, det skulle bare mangle.

På spørsmål om han kjenner til om dette har skjedd flere ganger, sier Martinsen:

– Jeg vet ikke, men vi skal uansett forsøke å påse at vi ikke gjør dette igjen.