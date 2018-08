Årets bilferie er over for mange av oss. Forhåpentligvis har bilen gjort jobben helt uten problemer – og fraktet både folk og bagasje trygt gjennom sommeren.

Men før hverdagen er i gang for fullt, er det absolutt smart å ta en ekstra titt på særlig fronten av bilen. I mange tilfeller er den nå prikkete – og full av insektsrester. Og det bør du få av så fort som mulig.

Insektrester etser nemlig på lakken og kan føre til skader, hvis du venter for lenge med å fjerne dem.

Særlig er dette en risiko hvis bilen står i direkte sollys.

Krasjet med en vegg

– Dette er noe man virkelig bør merke seg. Jeg har sett mange lakkskader som egentlig er helt unødvendige, rett og slett fordi folk tar for dårlig vare på bilen sin. Disse tingene går ikke bort av seg selv, du må legge litt innsats i det. Det er innsats du får godt betalt for i det lange løp, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Det er som kjent mye insekter i Norge! Og særlig hvis man kjører på kvelden, kan fronten se ut som du har krasjet med en vegg av insekter. De fleste av oss fjerner dem fra vinduer og lykter. Men det er altså veldig viktig å fjerne dem fra lakken også. Bare være forsiktig når du gjør det, slik at du ikke risikerer å skade lakken, sier Benny.

LES OGSÅ: Derfor skal du ikke vaske bilen med Zalo ​

Vaske jevnlig

De siste årene har mange biler fått mer miljøvennlig lakk. Baksiden av den medaljen er at lakken ofte tåler mindre. Dermed blir det ekstra viktig å passe godt på.

Bennys råd er å vaske bilen jevnlig:

– Det er også smart å bruke en avfetting først. Den sprayer du på bilen, la det så virket i noen minutter – før du skyller av. Da får du bort ting du ellers må bruke krefter for å gni av. Med en gang du må bruke makt, risikerer du også å gjøre ting vondt verre.

Slik skifter du farge på bilen selv

Noen tusenlapper

Så er det bare å gå løs med bøtte og svamp, sier Benny, og legger til:

– Den beste forebyggingen mot slitasje i lakken er å polere bilen skikkelig minst to ganger i året. For det første gjør det at uhumskhetene ikke fester seg så godt. Dessuten fungerer polishen som en ekstra beskyttelse av lakken, slik at det skal mer til at den blir skadet. Det tar kanskje litt tid, men dette er viktig for å bevare lakken fin så lenge som mulig.

– Hvis du ikke har tid, eller ikke ønsker å gjøre denne jobben selv, er det mange firmaer som kan gjøre den for deg. Det koster fort noen tusenlapper. Men i det lange løp tror jeg det lønner seg.

...hørt den om han som glemte å lukke takluka på Mercedesen?!?

Se video: Er dette fremtiden for lading av elbiler?

​