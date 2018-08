En 29-åring er per i dag lam i hele kroppen, utenom i tre fingre, etter at han ble slått ned utenfor festivalområdet ved Stavernfestivalen 14. juli.

Den fornærmede, en godt trent mann fra Oslo, ligger hardt skadd på sykehus.

Gjerningsmannen går fortsatt løs.

Det var Østlandsposten som først omtalte saken.

Hardt skadd

Krimsjef i Larvik, Knut Vidar Vittersø, forteller til TV 2 at hendelsen skjedde utenfor festivalområdet på Gamle Stavernsvei.

– Innenfor sperringene kommer en eldre rød golf kjørende i en høy hastighet mot folkemengden.

Vittersø forteller at flere personer reagerte på bilens hastighet, og at den kjørte slik i en folkemengde med mange berusede mennesker. Den 29 år gamle mannen skal ifølge politiet ha slått i ruta for å gi beskjed om å ikke kjøre så fort.

ØNSKER TIPS: Krimsjef i Larvik, Knut Vidar Vittersø, ber vitner kontakte politiet. Foto: Nesvold, Jon Olav/ NTB scanpix

– Bilen bråstopper og personen kommer ut av bilen. Han tar tak i kragen til 29-åringen og gir han flere slag stående og noen spark liggende, sier han til TV 2.

Mannen skal ha fått hjelp på stedet av en lege som var på festivalen og ble deretter kjørt videre til sykehus. Siden hendelsen har han ligget hardt skadd på Ullevål sykehus og skal nå være overført til rehabilitering.

Ber om hjelp

Politiet vet hvem som eier bilen, men den kvinnelige eieren av golfen stemmer ikke overens med beskrivelsene av gjerningspersonen.

Vittersø forteller at flere personer er avhørt i saken. Nå ber politiet andre festivaldeltakere om å kontakte politiet dersom de tror de kan ha sett noe.

– Vi går ut nå offensivt ut og vi ber om tilbakemeldinger. Vi har opprettet en tipstelefon og vi har fått inn noen nye tips. Nå håper vi at noen kan gi oss den informasjonen vi trenger for å kunne finne gjerningsmannen.

Til Østlandsposten sier Vittersø at de vet bilen fungerte som en pirattaxi denne kvelden.

Nå ber han folk som muligens har sittet på med denne bilen, melder seg. Han tror også at noen kan ha filmet eller dokumentert hendelsen. Også det er av stor interesse for politiet.

Tipstelefonen til politiet i Larvik: 97558026