Slik er beskrivelsen av Facebook-gruppen som varsler sjåfører i områdene rundt Bodø om trafikkontroller. Gruppen har over 1000 medlemmer.

Gruppens administrator, Simen Ryer, sier at han ikke ser på gruppen som en nødvendighet, men som et flott verktøy i gitte situasjoner.

– Om du for eksempel er på hytta, og må rekke hjem til et tidspunkt, men er sent ute, så er det kjekt å vite at man ikke blir flere tusen kroner fattigere fordi man kjører ti kilometer over fartsgrensa, sier Ryer til TV 2.

Administratoren sier at han har tenkt over konsekvensene, ved å la en potensiell fyllekjører slippe unna. Men sier at stadig flere velger å tenke på seg selv, fremfor andre.

Simen Ryer sier at han tenker over konsekvensene ved å la en potensiell fyllekjører slipper unna. Men at folk flest tenker på seg selv, og ikke alle andre. Foto: Privat

– Folk tenker heller kortsiktig fremfor langsiktig. Hvorfor det har blitt slik, har jeg ikke et godt svar på, sier Ryer.

Gruppen i Bodø er langt fra den eneste. Et kjapt søk på Facebook viser at det finnes grupper for stort sett alle kriker og kroker i Norge.

Stor fare

Det store omfanget gjør at politiet blir hindret fra å gjøre jobben sin.

Sjef for utrykningspolitiet (UP), Runar Karlsen, sier til TV 2 at å varsle om politikontroller er en misforstått form for snillisme.

– Grunnen til at vi har disse kontrollene er at vi skal avdekke fartslovbrudd, ruskjøringer eller kriminelle på farta. De som varsler kan derfor gjøre større skader enn de er klar over, sier UP-sjefen.

Han mener at alle er tjent med at det skal være trygt å ferdes på norske veier, og at de som varsler setter både seg selv, og andre i fare.

– De som ferdes ulovlig i trafikken vil være tjent med å følge med på disse gruppene, slik at de kan fortsette å drikke og kjøre, uten å bli tatt av politiet. Når folk varsler, kan vi gå glipp av disse sjåførene, og en uskyldig bilist kan få denne bilen i fronten rundt neste sving, sier Karlsen.

Hindret av Facebook-gruppe

I sommer la politiet i Oppdal ut et innlegg på Facebook, der da ba folk om å slutte varsle om trafikkontroller på sosiale medier.

«En bekymret bilist ringte politiet, og fortalte at han hadde et vogntog bak seg som kjørte svært tett på, og hadde en aggressiv kjørestil. UP tok oppstilling med laser for å ønske han velkommen, men dessverre rakk noen andre å gjøre det før oss, ved å varsle all trafikk nord for vår posisjon.»

OPPGITT: Politiet i Oppdal sier klart i fra, om hva de mener om folk som varsler om kontroller på sosiale medier. Foto: Skjermbilde / Politiet i Oppdal

Videre skriver politiet at vogntoget ble stoppet, men at de ikke fikk reagert slik de ønsket. Da de søkte opp føreren, viste det seg at sjåføren var en gjenganger, og at politiet kunne satt en stopper for dette.

– Fortsett å varsle oss, ikke alle andre!, oppfordrer politiet i slutten av innlegget.

Administratoren for gruppen i Bodø, Simen Ryer, sier det er uheldig om politiet blir hindret i å gjøre jobben sin, og at det ikke burde være sånn.

– Mange tenker nok på sin egen situasjon, og ikke hvordan dette kan påvirke hele samfunnet og området gjelder. Dette gjelder også for meg, sier Ryer.

Klar beskjed

Avsnittsleder ved Oppdal lensmannskontor, Finn Skårsmoen, forteller til TV 2 at dette er et problem politiet sliter med daglig, og at de ikke er glad for at dette praktiseres.

– Vi stiller oss opp i områder hvor det tradisjonelt er høy hastighet. Når vi bruker tid og ressurser på kontroller, ønsker vi å luke ut de som kjører for fort, sier Skårsmoen.

Både han og UP-sjefen har en felles oppfordring til folk som varsler om trafikkontroller på sosiale medier:

– Konsentrer dere om dere selv. Hovedformålet for politiet er å forebygge, og dette gjør vi med tilstedeværelse, sier han.

Dette er UP-sjef, Runar Karlsen, enig i.

– Tenk dere om, før dere varsler om trafikkontroller. Vil du møte en rusfører på feil side av veien, eller vil dere at politiet skal stanse denne sjåføren?, spør Karlsen.