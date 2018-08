Den usedvanlig varme sommeren har ført til tørke flere steder i Europa. Også Storbritannia, som ellers anses å ha et fuktig klima, har vært mye tørrere enn vanlig.

Fra slutten av juni til starten av juli hadde britene 16 dager i strekk, med temperaturer opp mot 30 varmegrader. Samtidig fikk de bare en brøkdel av sin sedvanlige nedbørsmengde, det skriver The New Yorker.

Til hageeieres forargelse tørker plener fullstendig ut, og ikke noe mer enn gul-brune sletter blir igjen.

Noen er derimot svært glad for dette, nemlig arkeologene.

– Som barn i en godteributikk

Takket være tørre gressletter og åkre, har britiske arkeologer funnet alt fra steinalderbosetninger, til romerske festninger, skriver Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales.

En entusiastisk irsk journalist fant en over 5000 år gammel formasjon ved bruk av drone.

– Det er litt som barn i en godteributikk, sier Robert Bewley, arkeolog ved University of Oxford, til The New Yorker.

De ekstreme forholdene har nemlig gjort denne sommeren til en av de beste man kan huske, for det arkeologer kaller «parch marks», eller uttørkede merker.

Får mer eller mindre næring

«Parch marks» er markeringer på bakken, som viser hvor det tidligere har stått ting som bosettinger, slott eller gravhauger. Når ekstremvarmen fører til tørke, og gresset visner bort, kommer arrene fra fordums tider frem.

Det er relativt vanlig at arkeologer bruker slike merker i arbeidet sitt.

Grunnen er at de nedgravde grunnmurene til gamle bygninger, veier og graver, gjør at røttene til plantene som vokser over dem får mindre jord og dermed næring. Fenomenet blir forsterket om det er lite vann.

Motsatt fungerer det også. Dersom grøfter har blitt fylt igjen med jord, får plantene mer næring, og de blir ekstra store og frodige.

Plantegning i gresset

Bildet i toppen av saken viser omrisset av et gammelt herskapshus i Clumber Park i Nottinghamshire i England.

Ellen Ryan, som jobber ved Clumber Park, forteller at det var en solfylt morgen for noen uker siden at hun fikk øye på plantegningen til herskapshuset på gresset i parken.

– Jeg stoppet bare. Du kunne se det, sier hun.​

Bygget ble ifølge The New Yorker, brukt som utgangspunkt for hjortejakt for dronning Anne på starten av 1700-tallet, men det er ikke så lenge siden det ble revet.

I 200 år fungerte herskapshuset som bolig for rekken av hertuger av Newcastle, helt til det ble revet like før andre verdenskrig, i 1938.