Ting skjer fort mot slutten av overgangsvinduet. Og i Vest-London har det virkelig tatt seg opp det siste døgnet.

Sprenger Allison-rekorden

For nå er det klart at Chelsea har sikret seg en ny førstekeeper. Athletic Bilbao bekrefter på sine hjemmesider at ukjøpsklausulen på 760 millioner kroner for Kepa Arrizabalaga (23) er innfridd. Keeperen skal nå forhandle frem den personlige avtalen med Chelsea og gjennomføre en medisinsk test før han setter pennen til kontrakten.

Det betyr at Chelsea overgår de drøyt 710 millioner kronene Liverpool betalte for Allison og gjør Kepa tidenes dyreste keeper. Den nye burvokteren blir samtidig Chelseas dyreste spiller gjennom tidene - en rekord som ble satt ved kjøpet av Álvaro Morata forrige sommer.

– Jeg så ham en gang for et år siden da jeg var i Napoli, og førsteinntrykket var at han er en veldig god keeper. Veldig ung, men en veldig, veldig god keeper, sa manager Maurizio Sarri etter tirsdagens treningskamp mot Lyon på Stamford Bridge.

Signeringen av Kepa kommer som en direkte konsekvens av at Thibaut Courtois ser ut til å få viljen sin med å presse gjennom en overgang til Real Madrid. Den spanske hovedstadsklubben har lenge vært på jakt etter å bytte ut Keylor Navas, og Kepa var faktisk svært nær å bli erstatteren i vinter.

– Tror Chelsea gjør et bra kjøp

Daværende trener Zinedine Zidane satte imidlertid foten ned for en overgang verdt 180 millioner kroner. Resultatet ble at Kepa forlenget kontrakten med Athletic Bilbao til 2025 og fikk en utkjøpsklausul på 760 millioner kroner. Chelsea tar nå sjansen på at Kepa, som står med én landskamp og var del av Spanias VM-tropp i sommer, er ekte vare og smeller den summen på bordet for å sikre seg en ny førstekeeper for fremtiden.

– Det er mye penger, men nå er det på tide at keeperne justeres opp prismessig. Forskning viser at keeperne koster mindre og tjener mindre. Det er rart med tanke på viktigheten de har i et lag. Vi ser at det er en justering her. Det er en naturlig del av markedet vi ser nå, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

Ser man på statistikken, har i alle fall Chelsea noe å glede seg til. Ifølge Opta hadde Kepa tredje flest redninger på avslutninger fra inne i sekstenmeteren i La Liga forrige sesong og nest høyest redningsprosent på straffespark.

– Man vet aldri på forhånd, men jeg tror Chelsea gjør et bra kjøp. Kepa er en bra keeper. Han virker også mentalt stabil og metodisk i keeperarbeidet. Han virker som en fin blanding av Courtois og de Gea. Lang, men ikke så hengslete som Courtois. Myk, men ikke så katteaktig som de Gea, sier Thorstvedt.

Chelsea nøyer seg trolig ikke bare med signeringen av Kepa. Ifølge flere troverdige kilder hentes Real Madrid-spiller Mateo Kovacic på lån til Vest-London.