Kritikken mot Per Sandberg har haglet etter at han han reiste til Iran på ferie uten å informere Statsministerens kontor tilstrekkelig. Og uten å legge tjenestetelefonen sin hjemme, og dermed utsette Norske myndigheter for potensiell iransk etterretning.

Solberg har slått fast at Sandberg brøt regler for statsråder, og ba fiskeriministeren om å levere telefon og annet elektronisk utstyr til PST for undersøkelse.

I forrige uke ga hun fiskeriministeren sin fulle tillit og støtte. Dette gjentar hun onsdag.

– Jeg har tillit til Per Sandberg. Jeg har allerede sagt at det er menneskelig å feile, og det mener jeg, svarer Solberg på direkte spørsmål fra NTB.

Solberg sier også at hun skal svare Stortinget på alle spørsmål de har i saken, før norsk presse får svar. Hun vil ikke si noe om at denne saken vil få konsekvenser for Per Sandberg før Stortinget har fått svar på sine spørsmål.

– Det er helt klart at Per Sandberg har brutt to av våre regler ved reise til et høyrisikoland. Både ved å reise uten å avklare reisen på forhånd, og også ved å å ha med seg jobbtelefonen, sier Solberg.

– Jeg har hatt en lang samtale med Per Sandberg om dette, og han er inneforstått med at han har brutt reglene, og han tar saken å dypeste alvor og er lei seg for den situasjonen han har satt seg selv i, sier Solberg.

Mange har etterlyst en tydeligere reaksjon fra Statsministeren for å tydeliggjøre alvoret i situasjonen.

– Jeg går ikke inn på hva mine samtaler med Per Sandberg går ut på. Det er viktig for å ha et godt lederskap, og for å ha et godt personallederskap, sier Solberg til TV 2.