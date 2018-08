Tesla-sjefen rystet Wall Street med Twitter-utspill

SKAPTE KAOS: En Twitter-melding fra Elon Musk skapte kaos på børsen i New York. Foto: Ringo H.w. Chiu/ NTB scanpix

Tesla-sjef Elon Musk tvitret tirsdag at han vurderer å ta selskapet av børsen til en pris på 420 dollar per aksje. Utspillet skapte kaos på børsen i New York.