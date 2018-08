Det melder svenske Expressen.

Det var tre politibetjener, to menn og en kvinne, som løsnet skudd mot 20 år gamle Eric Torell tidlig torsdag morgen i Stockholm. Alle betjentene er i 30-årene.

Eric ble meldt savnet av moren, Katarina Söderberg, etter at han rømte hjemmefra med en ufarlig leketøypistol.

– Det skulle bli utført en kontroll, og da oppsto det en truende situasjon der politiet mente det var nødvendig å skyte i nødverge. Konsekvensene ble dessverre at personen politiet skjøt døde på sykehus, sa Lars Byström, pressetalsmann for Stockholm-politiet, torsdag.

Han ble fraktet til sykehus etter å ha blitt skutt, der han ble erklært død klokken 05.15.

Eric hadde Downs syndrom og var autist, og var mentalt på alder med en 3-åring.

Hendelsen blir nå etterforsket av svenskenes spesialenhet for politisaker. Det er ventet at granskningen vil ta flere uker.

Nyutdannet og deltid

De to mannlige betjentene ble begge uteksaminert fra politihøgskolen i løpet av det siste året. Den ene så sent som i juni, mens den andre var ferdig i november i fjor.

Den kvinnelige betjenten hadde noe lengre fartstid som politi, og arbeider deltid, får Expressen opplyst. Alle tre jobbet ved Norrmalmspolisen, som er en del av Citypolisen i Stockholm.

Flere politikilder opplyser til avisen at det de siste årene har vært mangel på erfaring ute i feltet som en følge av politimangel. Særlig Stockholms-politiet skal ha blitt hardt rammet av dette.

Uforståelig

Moren og søsteren, Elsa, forstår ikke hvorfor de var nødvendig å skyte Eric.

– Det ville vært nok å skyte i luften, han ville jo lagt dette fra seg, sa moren Katarina Söderberg til Expressen torsdag.

Hun la dog til at hun forstår at det var vanskelig for politiet å vite hvordan sønnen ville reagere.

– Men vi har fått vite at innsatsstyrken var på vei. Hvorfor ventet de ikke på dem? De ville med en gang sett at dette var en person med Downs syndrom og at det var snakk om en lekepistol, sa hun.

Politiet på døra

Sist moren så sønnen sin var klokken 23.10 onsdag. Da satte han seg inn i en taxi. Senere snakket moren litt med faren hans om den kommende dagen.

Bare noen timer etter banket politiet på døra.

– De spurte om jeg var mammaen til en gutt som het Eric Torell. Da fortalte de at han dessverre var død, sier hun.

Moren tenkte først de hadde tatt feil person.

– Så fortalte de at han var skutt av tre politifolk, ute på gaten. Jeg ble helt målløs, jeg klarer fortsatt ikke tro på at det er sant, sa hun.

Hun beskrev hun sønnen som en veldig, veldig snill gutt.

– Han var jo svært utviklingshemmet, men han var godt likt på skolen, leir og på korttidsavdelingen der han til tider oppholdt seg. Han var elsket av alle, sa hun.

– Hadde han dødd av alderdom eller hjerteinfarkt eller en ulykke, så hadde det vært lettere å godta. Men han var 20 år, og han ble skutt ihjel av tre politifolk, rett i magen. Det er umulig å forstå, sa hun.