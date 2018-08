Det hevder den velinformerte Bild-journalisten Christian Falk, som har hovedansvaret for dekningen av Bayern München for den tyske storavisen.

– Jerome Boateng ringte José Mourinho personlig for å si at han er takknemlig for interessen, men at han ikke kommer til Manchester, skriver Falk på Twitter, før han slår fast:

– Det blir ingen overgang til Manchester United.

Manchester United skal være ute etter å sikre seg en midtstopper før overgangsvinduet stenger på torsdag, og har vært koblet til Boateng, Harry Maguire og Toby Alderweireld de siste dagene.

Mandag meldte flere britiske medier, deriblant Telegraph, at de røde djevlene hadde åpnet samtaler med Bayern München om Boatengs tjenester.

Det ble spekulert på en prislapp på om lag 530 millioner kroner for spilleren som fyller 30 år i september.

Boateng, som var svært viktig da Tyskland vant VM i 2014, har slitt voldsomt med skader de siste sesongene. Denne sesongen spilte han bare 19 kamper for den tyske storklubben, og rundet av med et svakt mesterskap for landslaget.

Der av er han blitt koblet bort fra Bayern, som har blant andre Mats Hummels, Niklas Süle og Javi Martínez til disposisjon på stopperplass.

Ifølge Bilds opplysninger har den nye Bayern-manageren, Niko Kovac, et ønske om å beholde stjernestopperen. En samtale mellom Kovac og Boateng skal ha vært avgjørende for at han takket nei til United.

