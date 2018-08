Etter å ha ledet etter tre øvelser, imponerte Roe i to av sine svakere øvelser. Dermed er han på tredjeplass etter første dag av tikampen i EM. Vel vitende om at kastøvelsene i morgen kan bringe han enda høyere opp på lista.

– Gullet, eller medaljen skal hem?

– Nei, jeg liker ikke det uttrykket. Jeg sier heller at jeg skal gå utpå der og gi mitt beste, smiler Roe.

Overgikk seg selv

Kraftkaren fra Bergen satte pers, og vant i lengde. I høyde som normalt er en av hans svakeste øvelser, imponerte han med tangering av sin personlige rekord.

– Det var veldig overraskende. Jeg har trent høyde to ganger før EM. Ellers er det nesten et år siden jeg har trent på det. Jeg føler nesten at jeg overgår meg selv, sier han.

Roe har en historisk mulighet til å ta medalje. Storfavoritten Kevin Mayer fra Frankrike røk ut av mesterskapet etter at han ikke fikk et eneste gyldig sprang i lengde. Og flere av de andre favorittene har sviktet.

– Sånn er det. Får jeg det til å stemme, så er det ikke langt fra medalje, tror jeg. Jeg får bare gjøre som i dag, gå ut på der med lave skuldre, så kan det bli bra.

Hekk blir nøkkelen

Kastøvelsene diskos og spyd er vanligvis gode øvelser for Roe.

– Der kan jeg ta litt innpå de foran meg. Nøkkelen er å treffe på 110 meter hekk, som har vært en vanskelig øvelse for meg. Gjør jeg det, kan det bli bra, sier Roe.

Han er mer beskjeden enn bergensere flest. At han ikke liker begrepet "gullet skal hem", henger kanskje sammen med at han ikke er veldig interessert i fotball. Brann bryr han seg ikke om.

– Fotball er ikke noe for meg. Men jeg tar heller Rosenborg foran Brann, sier han med et smil.

– Og det tør du si høyt?

– Jada, jeg står for det, ler han.