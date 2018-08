Liverpool – Torino 3-1

I de to foregående treningskampene mot Manchester United og Napoli, hadde Champions League-finalistene imponert med ni scoringer totalt.

Se TV 2s 100-timersending før Premier League-starten!

I generalprøven mot Torino fulgte de opp med tre scoringer.

Det begynte imidlertid dårlig da nyervervelsen Fabinho, som var fast straffeekspeditør for gamleklubben Monaco, bommet fra ellevemeteren.

Liverpool brukte imidlertid bare fire minutter på å score etter brasilianerens straffebom.

Firmino med mål og målgivende

Mohamed Salah tok ballen med seg innover i banen, og slo en kort pasning til Roberto Firmino. Sistnevnte dro av en forsvarer, og hamret ballen via et Torino-bein og i nettaket.

Tre minutter senere scoret Champions League-finalisten igjen. Denne gang var det Firminos tur til å være nest sist på ballen, da han slo en stikker til Georginio Wijnaldum. Fra skrått hold satte nederlenderen den enkelt forbi Torino-keeper Salvatore Sirigu.

På første sjanse imot, bare minutter etter Wijnaldum-scoringen, sprakk nullen for rekordsigneringen Alisson. Måltyven Andrea Belotti snek seg unna Liverpool-forsvaret, og stanget upresset inn reduseringen fra kloss hold.

Shaqiri-assist

I pausen tok Klopp ut flere offensive ess i Salah, Firmino, Sadio Mané og Naby Keïta, og tempoet i kampen falt betraktelig etter hvilen. Liverpool kom til noen store sjanser ved blant andre Danny Ings, men ikke like hyppig som da stjernegalleriet var på banen.

Bare minutter før slutt stod innbytterne Xherdan Shaqiri og Daniel Sturridge for kampens siste mål. Shaqiri fikk ballen i mellomrommet, og chippet Sturridge alene frem foran mål. Målsniken hadde ingen problemer med å stusse ballen i hjørnet.

Klopp kan glise for gode resultater i sesongoppkjøringen. Laget hans har bare tapt én av ni kamper, og har scoret imponerende 27 mål på veien – et snitt på tre mål per kamp.

Søndag klokken 14.30 møter Liverpool West Ham på hjemmebane.