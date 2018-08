– Jeg synes at Ola Elvestuen tar kaka med dette bildet, rett og slett.

Ulvemotstanderen Espen Klokseth sier til TV 2 at han ble ganske forferdet da han så bildene fra bryllupet til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Bildene som ligger åpent ute på sosiale medier viser at kaken var pyntet med et ulvepar og et trehjerte med teksten «Mr. & Mrs. Elvestuen».

Provoserer

– Han provoserer med slike utspill, i en sak som er betent for de som bor i utsatte områder. Statsråden har ikke forstått alvoret med rovdyra, og må forholde seg til ulveforliket, sier Klokseth til TV 2.

Espen Klokseth er blant dem som reagerer. Foto: privat

Klokseth mener at Elvestuen burde holdt seg for god til å gjøre dette, og skriver på sin facebookprofil at statsråden «har et disneyfisert syn på ulv og er langt fra uhildet når det kommer til å ta ut ulv i henhold til rovdyrforliket og stortingsvedtaket fra juni 2016.»

Ulvemotstanderen er blant de som står bak facebookgruppen «Samlet opprør mot departementets ulvevedtak», som har over 8000 følgere.

Der blir kommentaren «Statsråd med fullstendig mangel på dømmekraft!» fulgt opp med spørsmålet «Er dette noe noen har laget til, eller reelt da?» En melding som angivelig er postet av den som laget bryllupskaken, er også lagt til i kommentarfeltet. Her omtales Elvestuen som ulveforkjemper.

KRITISK: Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) er kritisk til miljøministerens rovdyrpolitikk. Arkivfoto: Erlend Aas / NTB scanpix Foto: Aas, Erlend

Ola Elvestuen ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2. Han viser til at bryllupsfesten var et privat arrangement.

Hans meningsmotstandere mener derimot at han som statsråd provoserer når han viser det de oppfatter som en sterk symbolsk sympati i ulvesaken.

Senterpartiets Sandra Borch er blant dem som reagerer.

– Blodig sommer

– Jeg har merket meg Elvestuens bryllupskake. Folk skal selvfølgelig selv få velge hvilke figurer de vil ha på bryllupskaka. Men nå er det faktisk sånn at Elvestuen er statsråd med ansvar for rovviltforvaltningen.

– Denne sommeren ser ut til å bli en av de aller blodigste når det kommer til angrep av rovdyr på beitedyr. Nettopp derfor skjønner jeg at bønder og folk som lever tett på rovdyr reagerer, og tar dette som en bekreftelse på Elvestuens iherdige innsats for mer ulv og mot Stortingets vedtatte bestandsmål, skriver Borch i en SMS fra en hytte i fjellheimen, til TV 2.

– Fortvilte bønder har funnet dyrene sine drept eller hardt skadd i hele sommer. De jobber på dugnad for å få endene til å møtes. At da en statsråd med ansvar for alle sider av rovdyrpolitikken velger å pynte kaken sin med ulv syns jeg er spesielt, og beklagelig, sier hun videre.

Borch forteller at hun selv har brukt deler av sommeren på å lete etter kadaver og møtt fortvilte bønder som opplever at rovdyrpolitikken er helt ute av kontroll.

Hun mener Elvestuen har parkert Høyre og FrP langt på sidelinjen i rovdyrpolitikken, og at Stortingets vilje om å ha rovdyrfrie beiteområder i landet, i praksis er uten betydning.

Koste med ulvevalp

Elvestuens video fra i sommer, der han navnga og koste med en nyfødt ulvevalp fra en flokk ved Elverum, vekket harme i facebookgruppen som samler landets ulvemotstandere. Ulevpynten på bryllupskaka provoserer gruppen ytterligere.

– Jeg synes det er rart at han velger å ha to ulver på bryllupskaka, og ble veldig provosert etter episoden med ulvevalpen på Letjenna-reviret, sier Klokseth.

Ulvemotstanderen understreker at han tar avstand fra ulovligheter, og legger til at hans kritikk er rettet mot en forvaltning som han mener ikke er sitt ansvar bevisst.

– Det er blitt en veldig skjevfordeling mellom beitedyr og rovdyr, mener Espen Klokseth om den betente ulvedebatten.