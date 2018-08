– Bitcoin er for kostbart å produsere. Og kan noen vise meg at dette er et veldig effektivt betalingsmiddel, spør NHH-professor Gunnar S. Eskeland.

NHH-professoren legger ikke fingrene i mellom. Han har ingen tro på kryptovaluta som betalingsmiddel, når en ser hva det koster å utvikle og hva det krever av energi å utvinne.

– I hvilken industri eller hvilken handel ser du at dette er nyttig? Jeg har ennå til god å se en person komme ut med et stort smil fra McDonalds fordi han kan betale med Bitcoin, sier Eskeland.

Eskeland plaffer løs fra hoften med argumenter som ikke akkurat er gavepakker til investorer og andre som har kastet seg på kryptovaluta-karusellen. Enten de er med som investorer og spekulanter eller som utvinnere.

Frykter null-verdi

– Hvis jeg har en 100-kroners seddel koster det samfunnet minimalt å produsere denne i forhold til verdien, forklarer Eskeland.



Han sier at en Bitcoin som er verdt hundre kroner, trolig koster like mye å produsere i dag. Det mener han er meningsløst.

– Dette er unødig sløsing med strøm på noe som har en kunstig høy produksjonspris, konkluderer Eskeland.

Kraften som brukes på å utvinne Bitcoin kan være fullstendig bortkastet dersom eksempelvis Bitcoin som digital valuta skulle kollapse.

– Hvorfor skal vi dedikere så mye og verdifulle ressurser til noe som kan være verdiløst i morgen? Det forstår ikke jeg, sier Eskeland til TV 2.

Enormt ressurskrevende

I Norge brukes det kraftige datamaskiner og enorme mengder med strøm for å «utvinne» Bitcoin og annen kryptovaluta.



Omlag 200 tusen nordmenn har kjøpt Bitcoin eller annen kryptovaluta, siden fenomenet ble lansert av en person under pseudonymet Satoshi Nakamoto rundt 2008.

– Jeg tror vi alle kan være enig om at hvis vi skal bygge ut mer vindkraft og vannkraft i Norge så vil jeg gjerne at det skal være fordi dennw kraften skal brukes til noe nyttig, den skal tjene menneskeheten, sier Eskeland.



Han mener selskaper som utvinner Bitcoin ikke er samfunnsnyttige og at det er feil at disse slipper unna el-avgift på flere titalls millioner.

– Politikerne har ikke skjønt dette!

– Jeg synes godt politikerne kan se på el-avgiften og hvorfor skal denne typen industri få kraft så billig, mye billigere enn norske forbrukere. Nei det forstår jeg ikke, sier Eskeland.

Han får full støtte fra en kollega i Tromsø, som mener prisen på Bitcoin er oppblåst, og det er kunstig dyrt å utvinne og at el-avgiftsfritaket er grunnløst.

– Det kan virke som om politikerne ikke helt har skjønt dette i og med at de subsidierer denne type type produksjon som har så liten samfunnsnytte, sier Espen Sirnes, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT.